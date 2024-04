El emotivo encuentro entre Pedro y Elena, los hijos de Gerardo Rozín

En un posteo en su Instagram, la madre de la adolescente compartió fotos de un emotivo encuentro entre ambos, que deja en evidencia que mantienen una relación muy cercana.

Carmela afirma que tratan de verse con frecuencia. “Se llevan muy bien, se quieren como hermanos, se ven todo lo que pueden porque tienen diferentes edades y horarios”, explicó en una nota con Infobae.

Diego Leuco reveló la señal que recibió de Gerardo Rozín, antes de la vuelta de La Peña de Morfi

En la previa al estreno de la nueva temporada de La Peña de Morfi, el periodista Diego Leuco contó que recibió una señal de Gerardo Rozín, mucho tiempo antes de saber que iba a ser parte del clásico de los domingos.

En una entrevista con La Nación, el conductor mencionó que, cuando todavía no sabía que iba a ser convocado por Telefe para estar al frente de ciclo, ocurrió una situación llamativa. En ese momento, no le dio importancia, pero luego todo tuvo sentido.

"Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él. ¡Y me mudé ahí sin saberlo! Y, ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña...", detalló.

Diego Leuco destacó que, evidetemente, estaba predestinado a ser el conductor de La Peña de Morfi, el programa que fundó Gerardo Rozín en la pantalla chica. "Se puede creer más o menos, pero son señales. Tenía que ser", sentenció.