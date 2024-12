El emotivo festejo de La Negra Vernaci tras su última sesión quimioterapia: "Gracias a los incondicionales"

Luego de dos meses, La Negra se mostró junto al personal médico que la acompañó durante el tratamiento y escribió: "Siempre están los que estuvieron ahí el resto sobra. Gracias a los incondicionales".

"A mi amichona. A mis compañeros de la radio Pop ,a los que no pararon de cuidarme en Olga, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y ustedes saben quiénes son) a los llamados llenos de amor acompañándome", agradeció.

Además, mencionó: "A mi familia que es todo y a mi hijo Vicente que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil) A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín querido".+

"Y GRACIAS INFINITAS a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón. Chau quimios!", celebró dando por terminado su tratamiento y llevando tranquilidad a sus seres queridos.

La Negra Vernaci terminó la quimio

La Negra Vernaci habló de su duro momento de salud: "Me operé de un tumor maligno y..."

Este viernes, Elizabeth “Negra” Vernaci reveló que este último tiempo se ausentó de la radio porque le detectaron un tumor maligno y tuvo que ser intervenida de urgencia.

“Me hice controles, lamentablemente, salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar. No, no me voy a matar”, dijo la Negra en Radio Pop.

“Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”, añadió.

Con temor, Vernaci manifestó: “No sé con qué me voy a encontrar de mí. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”.

“Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”, cerró la Negra.