Las duras palabras de la Negra Vernaci contra Beto Casella por el escándalo con Tamara Pettinato

“Dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de que la están cuidado, no. Es mentira que la estás cuidando, no es verdad. Cuidar es otra cosa. Están esperando, me parece, que Tamara pida unas disculpas que no tiene que pedir", señaló apuntando contra Beto.

“Acá el problema es Alberto Fernández, el que tenía que no coger con una mina si estaba casado, el que no tenía que usar el despacho de Olivos para estar filmado a una mina es el ¿Tamara que hizo de malo?", siguió.

Y sentenció: "Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, compañeros, periodistas. Evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto, ¿por qué se la agarran con Tamara?".

Luego, se refirió nuevamente a la polémica con Bendita y manifestó: "Digan las cosas en la cara, digan 'la vamos a echar por pu... a Tamara'. Lamento que se esté comiendo este garrón en boca de aquellos que dicen cuidarla, lo lamento en el alma. Es raro creer que Beto no tiene ningún tipo de injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente".

"¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato o es una cuestión moral? Igual es verdad que el tema se esté manejando de una manera violenta y machirula. Esto es lapidar a una mujer públicamente", concluyó.

Alejandra Maglietti fue tajante al hablar de su relación con Tamara Pettinato tras el conflicto con Beto Casella

En una móvil con Mañanísima (El Trece), Alejandra Maglietti fue contundente al hablar de su relación con Tamara Pettinato tras el conflicto con Beto Casella y el futuro incierto de su compañera en Bendita.

“Es imposible que lo que pasó no te afecte humanamente, pero poco a poco las cosas se están acomodando. Verlo a Beto así (sufrir), a mí me duele”, aseguró al hacer referencia al descargo del conductor por la postura que tomó la hija de Roberto Pettinato ante la polémica por sus videos.

Alejandra Maglietti expresó que su relación siempre fue excelente. "Mi relación es buena. Tamara es muy buena compañera. A los dos días de pasar lo que pasó, le mandé un mensaje. No la quise atosigar ese día”, contó.

La panelista recordó que cuando apareció el primer video ella ni nadie en el piso podían creerlo. "Fue un momento en el cual no sabíamos nada. Vimos el video en vivo… Fue un momento de sorpresa”, añadió.

“Pero yo digo ‘¿para qué voy a tirar más leña al fuego?’. Tenía una buena relación con ella, la apoyé. Pero siento que mi opinión, en este caso, no le importa a nadie”, cerró Ale Maglietti tras el enojo de Tamara con todo el equipo de Bendita por sentirse con pie afuera del ciclo.