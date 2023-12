El emotivo mensaje que le dedicó Mauro Icardi a Wanda Nara por su cumpleaños: "La luz de mi vida"

Wanda Nara_cumpleaños.jpg

En el posteo -con la foto de la pareja, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella- agregó: “Eres mi compañera, mi apoyo y mi mayor alegría”.

“Que este día esté lleno de momentos especiales, al igual que todos los días a tu lado. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz cumpleaños, mi amor”, afirmó.

Al final, Icardi destacó: “Décimo Cumpleaños festejando juntos, en los que a lo largo de estos 10 años, hemos construido una historia llena de recuerdos inolvidables. Llenos de risa, amor y complicidad".

“Gracias por esta hermosa familia. Gracias por todo esto y mucho más”, le agradeció Icardi a Nara por la familia que formaron junto a una postal familiar. “Te amo. Feliz cumpleaños”, cerró. Wanda festejó su cumpleaños en Turquía junto a su mamá Nora Colosimo y su familia.



La pícara respuesta de L-Gante cuando le preguntaron por su relación con Wanda Nara

Mucho se habló sobre la relación entre L-Gante y Wanda Nara. Nunca terminó de quedar del todo claro qué tipo de vínculo los unió. ¿Fue una simple amistad o hubo una historia de amor entre ellos?

Este miércoles, Elían Valenzuela estuvo en el piso de A la tarde y no pudo esquivar el tema. "¿Cómo está relación con Wanda?", indagó Karina Mazzocco. "No hablo hace un par de fechas, pero normal. No hay nada raro", expresó.

"Mantenemos una amistad", añadió el referente de la cumbia 420. "¿Ex?", lanzó Augusto Tartúfoli. "No, no llegó a ser una ex", aclaró el invitado, un tanto sonrojado y haciendo un esfuerzo para no contar intimidades de lo que pasó entre ellos.

"Pero hubo un romance, no me digas que no", exclamó Karina. "Puede ser... similar, algo así", admitió L-Gante, con picardía, y soltó una sonrisa, que despertó la risa de todos en el panel del ciclo de América TV.