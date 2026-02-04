Leticia Siciliani reveló qué dice hoy Griselda de Luciano Castro tras el escándalo del pasacalles

Embed

Por su parte, puntualmente sobre el escándalo que detonó la reciente separación de su hermana, la menor de las Siciliani hizo saber cómo la ve hoy a Griselda. "En realidad no es que esto fue una tragedia. Nos acompañamos mucho por lo mediático, porque es una fiaca, pero sólo eso. Gri está trabajando muchísimo, grabando mucho y no tiene cabeza para nada más. Está bárbara", aseguró en su intento por dejar bien parada a la actriz.

Claro que al momento de referirse a Luciano Castro y lo que ella y Griselda podrían comentar en privado, fue contundente: "Gri nunca habla mal de sus ex parejas. No me la imagino haciendo eso porque ella tiene un don para llevarse bien con sus ex. Eso para mi es clave".

Asimismo reveló que ella sigue en contacto con su excuñado por temas laborales y que cuando se ven la relación de la de siempre. "A Lu lo conozco desde que soy chica. El año pasado filmamos juntos y ahora estamos grabando otra serie de Netflix. Mi vínculo sigue por ese lugar. Piensen que mi hermana y él fueron novios hace 18 años y ahora habían vuelto... qué se yo", concluyó dejando en claro que no toma partido por ninguna de las partes del conflicto.

Qué dijo Sabrina Rojas en medio del escándalo del pasacalles que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani

Cuando parecía que el capítulo entre Sabrina Rojas y Luciano Castro ya estaba cerrado y sin más tela para cortar, la actriz volvió a sacudir el avispero con una declaración demoledora sobre su exmarido, en medio del escándalo que se reavivó tras una nueva infidelidad del actor, esta vez involucrando a quien era su pareja, Griselda Siciliani. Lejos de mantenerse al margen, la rubia lanzó una frase lapidaria que no pasó desapercibida y dejó a todos con la boca abierta.

El episodio tuvo lugar este lunes en pleno vivo de Sálvese Quien Pueda (América TV), mientras el panel analizaba el polémico gesto romántico que Castro protagonizó durante el fin de semana. Se trató del famoso “pasacalles” que el galán mandó a colgar frente a la casa de Siciliani, con la intención de reconquistarla tras la decisión de ella de dar por terminada la pareja. El mensaje, que rápidamente se viralizó, decía: “Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho, Luciano”. La imagen del cartel fue difundida por Pepe Ochoa en redes sociales y, en cuestión de minutos, encendió nuevamente la conversación en el mundo del espectáculo.

Como era de prever, el gesto no pasó inadvertido y volvió a colocar a Luciano Castro y Griselda Siciliani en el centro de la escena mediática, algo que, según se viene diciendo, la actriz intenta evitar desde hace tiempo. Sin embargo, la exposición fue inevitable y el tema se convirtió en uno de los más comentados del día en la farándula local.

En ese contexto, Sabrina Rojas no se guardó nada. Al tomar la palabra, fue contundente al referirse a su ex y lo definió sin vueltas como “un boludo”. “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, expresó la conductora interina del ciclo, dejando en claro que, si bien conoce de memoria las actitudes de Castro, esta vez sintió que cruzó un límite.

Rojas fue más allá y puso el foco en la situación de Griselda, remarcando que el accionar del actor no tuvo en cuenta el deseo de la actriz de mantenerse alejada del ruido mediático. “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”, lanzó, visiblemente molesta. Y enseguida sumó una reflexión que apuntó directamente a la capacidad de reflexión de su ex: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”.

Pero el momento más fuerte llegó después, cuando Sabrina admitió sentir vergüenza ajena al ver la situación. Sin filtros ni anestesia, cerró con una frase letal: “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”. Una definición explosiva que volvió a poner a Luciano Castro en el ojo de la tormenta y confirmó que, lejos de apagarse, el escándalo todavía tiene capítulos por delante.