El enigmático y desgarrador mensaje de Viviana Colmenero que generó preocupación

TW Viviana Colmenero .jpg

Al tiempo que completó disparando: "Y nos sometemos a sufrir las consecuencias de nuestra cobardía. Por no mostrar nuestros puntos vulnerables, y nuestro corazón. Le tenemos miedo al otro. Y el otro es otro pobre infeliz".

Así fue que rápidamente sus seguidores quisieron saber a quién se refería con semejante posteo, pidiéndole "Ampliá Vivi!!". Pero Colmenero, sincera y directa como siempre, no dudó en aclarar "Qué voy a ampliar? Si no es para nadie... o para todos. Qué se yo...". Fin del misterio.

Respuesta Colmenero a TW enigmático.jpg

Viviana Colmenero habló de su tenso encuentro con Fernanda Iglesias y volvió a disparar contra la panelista

A fines de julio Fernanda Iglesias reveló en LAM, América Tv, que Viviana Colmenero le escribió a su pareja, Pablo Nieto, tras la separación de ellos. Esta información causó gran sorpresa y al día siguiente las dos se encontraron cara a cara en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

En este sentido, a horas de ese tenso momento televisivo, Colmenero habló en exclusiva con PrimiciasYa y explicó cómo se sintió y si pudo aclarar los tantos con la panelista.

"No sé lo que piensa Fernanda de mí, si estuvo enojada alguna vez o si sigue enojada. No tienen ni por qué estar enojada ni ella ni él (Nieto), porque en definitiva lo único que hice fue cuidarlos. Desde diciembre que tengo esta información, me puse en el lugar de los dos", remarcó Viviana.

iglesias colmenero.jpg

Y a su vez fundamentó: "No tengo ningún problema con Fernanda, al contrario, traté de ser empática en todo momento. De todas maneras, es ella la que comentó toda su situación, sino nadie se hubiese enterado. Los protagonistas si no quieren que se sepa algo no lo van a hacer saber. Ella lo quiso hacer luz porque le hizo bien también sincerarse y listo".

"Y yo creo que no tenemos ningún problema. Ella tiene una personalidad un poco fría y se ve que le cuesta empatizar. Conmigo no es ni fu ni fa, igual yo traté de empatizar con ella, me pongo en su lugar y a mí no me gusta dar golpes bajos", explicó la ex GH.

Y cerró: "No me gusta echar más leña al fuego cuando una persona la está pasando mal pero también es parte del trabajo hablar de situaciones que viven los famosos. Ponele que no eran figuras, pero bueno, una es periodista conocida de toda la vida y el otro es productor importante de Kuarzo, son gente del ambiente".