Viviana Colmenero le dijo en la cara a Fernanda Iglesias por qué le escribió a su ex, Pablo Nieto

"Ella (Fernanda) sabe por qué lo llamé. Desde diciembre tengo una información potente y fui acumulando datos hasta hoy. Pensé en ella y en él, en el programa, en todo pensé. Trabajamos en la tele y es esto. El pedir primicias surgió efecto. Ella me pasó el contacto", expresó la ganadora de Gran Hermano.

"Porque vos me lo pediste", le dijo Iglesias. A lo que Viviana remarcó: "Tanto Pablo como vos sabes que soy la única que sabe todo. Me pareció mal educado porque por lo menos no me haya dicho 'gracias' . Le escribí un mensaje corto y no me contestó. Al tener toda la información quedé involucrada. La primera que empezó a hacer luz toda la situación fuiste vos".

"Soy una persona que dice la verdad, soy sincera, y conté lo que me pasó. Yo me sentí bien de haber dicho la verdad. No me importa cómo le cayó a él porque él no pensó en mí. Sigo triste pero bastante mejor de lo que estaba", manifestó Iglesias sobre su separación de Nieto.

Y Colmenero le dijo sin vueltas: "Vos aguantaste mucho, vos sabes que él es una persona mujeriega. No hay una sola situación, yo me enteré más de una. Desde diciembre tengo información y fui discreta".

Fernanda Iglesias dio detalles en el ciclo LAM, América Tv, del final de su relación con Pablo Nieto tras 14 años juntos y habló de los rumores de infidelidad de él, que habrían detonado el final de la pareja.

"Se termina tomando esta decisión porque yo me pongo muy enojada con cosas que habían pasado y él no lo soportó más, se enojó él. No es lógico, no lo justifico", reconoció la panelista.

"Yo hice mi vida allá pero no sexual", explicó sobre sus meses instalada en España. Y reconoció que no estaba bien en el último tiempo y las razones que la llevaron a regresar a la Argentina.

"Volví de España extremadamente mal y enojada con algunas cosas, lloré mucho en el aeropuerto de Ezeiza al abrazar a mi hijo, fue dura la vuelta. No vuelvo por él, yo le decía que extrañaba mucho a Jere (su hijo), quería volver", argumentó. Y se sinceró: "Estaba deprimida, llorando, me enojaba, y realmente estaba insoportable".

“Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijo Ángel de Brito al mostrar las historias de Instagram que contestó Fernanda a sus seguidores. “Y sí, lo conté varias veces que era insoportablemente celosa”, expresó la panelista.

Y ahí Nazarena Vélez le dijo: “¡No es así, Fernanda! Si a vos te están dejando un anzuelo para que veas que está garch… con una, con otra y con otra… Si no cortas, va a llegar un momento en el que vas a cortar, te vas a volver loca. Y si encima del otro lado tenés una negativa... ¡Vamos, loco!”.

“Yo te conozco hace 24 años, y en esta relación siempre fuiste celosa. Evidentemente en el último tiempo pasaron cosas que antes no”, marcó el conductor. “Él siempre me elegía a mí y esta vez no me eligió a mí”, reconoció Iglesias.

Y cerró: “Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo y me lo demostraba... Sufría un montón”.