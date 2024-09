El enojo de Emma Vich en los Premios Martín Fierro 2024: "A los gritos"

"Video completo de este pedazo de mal educado. Estaba trabajando cubriendo los Martín Fierro 2024 para Gossip (Net Tv) y viene a increparme y amenazando con carta documento", escribió Flowers.

Fede Flowers Emma Vich

A continuación, adjuntó el video del momento donde se escucha al estilista gritar: “¿Qué querés? ¿Qué hable con vos, con esta? Me denigran en todos lados. Son unos desubicados y atrevidos, digan verdades no digan mentiras. Voy a mandar carta de documento, afloja”.

Finalmente el periodista finalizó su posteó con un picante mensaje para el ex hermanito y aseguró: "Poné tu energía en hacer buena música y no showcitos pedorros para que te levanten los portales, salame de copetín".

Embed

Emma Vich explicó en qué consiste el free love que mantiene con su marido desde hace 11 años

A diferencia de su desplante en Empezar el día, el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine, donde se fue ofuscado en medio de la entrevista al no querer hablar de su vida privada, esta vez Emma Vich fue de visita a Noche al Dente (América TV) mucho mejor predispuesto.

Es así que el ex Gran Hermano no tuvo inconveniente alguno en hablar de la relación abierta que mantiene con Nico, su esposo, quienes llevan juntos 11 años.

Claro que primero confió que lo que más lo sorprendió al salir del reality y tomar contacto con sus redes sociales “fue la cantidad de mensajes de los chiques y las cartas escritas”, tras lo cual Fer Dente quiso saber si es partidario de la monogamia o el poliamor junto a su pareja.

Embed

Allí, Emma fue claro al asegurar: “No, free love. Yo estoy casado con Nico, lo amo. 11 años ya cumplí. Free love es amor libre, si me amás…”, lo que motivó que el conductor le preguntase intrigado “cuál es el contrato del free love”.

“Si vos preguntás, reglas no hay, se habla y listo”, confió Vich al tiempo que explicó: “Si a él le gusta alguien y quiere estar con ese alguien, puede estar”, a lo que Dente quiso saber cuál sería el problema con esas condiciones. Fue allí que Emma aclaró: “Si se enamora de otra persona bueno, nos vemos”.

Por último, tras reconocer que se cuentan si tienen ganas de estar con otra persona, Nico -quien ingresó al estudio durante la entrevista- se contó cómo vivió los meses de encierro de Emma. “Fue re difícil. Me vine a Buenos Aires, era todos los miércoles y todos los domingos estar en las galas [...] De a ratos lo veía que sufría y de a ratos lo veía súper bien y se re divertía, pero bueno. Le tocaron cosas muy difíciles ahí adentro, así que afuera yo estuve medio mal y me peleé con todos afuera para defenderlo”, concluyó el esposo del ex GH.