El entorno de Alexis Mac Allister enfrentó los rumores de romance con Rocío Robles y apuntó otro campeón del mundo

Lo cierto es que un asistente del futbolista del Liverpool le envió un mensaje a Ángel de Brito donde desmiente este acercamiento con la modelo e incrimina a otro campeón del mundo: Rodrigo de Paul.

“Hoy están tratando de instalar maliciosamente que Alexis salió con la periodista Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul donde había cientos de personas del ambiente del fútbol”, indicó el agente de prensa de Alexis, quien está de novio hace tiempo con Ailén Cova.

Y agregó picante en el mensaje de WhatsApp que le envió al conductor: “La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo”.

De esta manera, desde el entorno de Alexis Mac Allister afirman que no fue él quien estuvo con Rocío Robles esa noche sino que sería el agasajado de la noche y ex de Tini Stoessel, Rodrigo de Paul.

La palabra de Rocío Robles ante los rumores de romance con Alexis Mac Allister

Después de que Pepe Ochoa revelara que el futbolista Alexis Mac Allister estaría teniendo un fogoso romance con la ex bailarina de Showmatch, Rocío Robles, la modelo rompió el silencio y habló con Primicias Ya.

"No es verdad, no sé de dónde salió esa información, pero no estuve con él", aseguró la modelo ante la versión de que habría pasado la noche con el deportista, quien está en pareja con Ailén Cova.

Además, la periodista, que forma parte de un programa deportivo por la pantalla de ESPN, remarcó sobre el supuesto affaire: "No chequearon la información y no es real".

Este lunes, en El Ejército de LAM, el programa de Bondi, Ochoa había contado que Robles estuvo en la fiesta de cumpleaños de Rodrigo de Paul, que se realizó el fin de semana pasado, y ahí se encontró con Mac Allister.

"Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va, beso que viene, cuerpos que se rozan, terminan yéndose a la casa de él a pernoctar, gar... evidentemente toda la noche, con Alexis Mac Allister”, había afirmado el periodista.