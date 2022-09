El escalofriante video de Luis Ventura recostado en un ataúd

Embed

"Silvia Freire fue compañera mía en Desayuno Americano. Me contactó, me dijo que estaba por arrancar un programa en el cable y me invitó a ir", comenzó narrado el periodista.

En el medio de la entrevista, Ventura se llevó una sorpresa: "Era una nota normal hasta que en un momento me dice: hagamos un break. Veo que había un mesa con un mantel. Ella saca el mantel y aparece un féretro. Abren la tapa y queda como un un sillón con respaldo. Ella me invita a sentarme ahí con ella".

Por último, el periodista explicó que no le genera ningún tabú hablar de la muerte. "Yo tengo una manera especial de ver la muerte. Para mí la muerte es parte de la vida", sentenció.

Apareció un video de Luis Ventura en calzoncillos en la calle

Hace unos meses, se conoció un video del periodista Luis Ventura en calzoncillos, en el barrio de Palermo.

En la grabación, el panelista de A la tarde (América TV) está cambiándose en la vía pública.

Lo más llamativo fue el video lo subió el propio periodista a su cuenta de Instagram. En el mismo, Ventura aparece en camisa, short y ojotas. Un auto se detiene y él comienza a agarrar prendas el asiento trasero.

Mientras trata de resguardar su intimidad detrás del vehículo, el panelista de A la tarde se saca el short y queda en calzoncillos. Enseguida, se coloca un pantalón, se ajusta la camisa y se coloca un par de zapatos.

A juzgar por las imágenes, Ventura decidió improvisar un camarín en la vía pública.