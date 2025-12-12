Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton: el comunicado de prensa oficial
El cantante se descompuso en un bar de Palermo y fue trasladado de urgencia tras sufrir un infarto. Nuevos detalles de su salud.
12 dic 2025, 14:04
Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton: el comunicado de prensa oficial
El cantante Joaquín Levinton, vocalista de Turf, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández tras haber sufrido esta madrugada un infarto, cuando daba un show en un bar de Palermo. Así lo confirmó el titular del Same, Alberto Crescenti, quien aseguró que el artista ya fue “compensado”.
Tras los estudios, los profesionales determinaron que era necesario colocarle un stent para restablecer el flujo sanguíneo.
El procedimiento se realizó con éxito y, según informaron desde su entorno, el músico se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente.
Actualmente, Levinton está en proceso de recuperación y permanece bajo observación médica.
Qué le pasó a Joaquín Levinton
Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo y está internado en terapia intensiva del Hospital Fernández. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que está fuera de peligro.
El cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.
Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.
En diálogo con los medios, Alberto Crescenti explicó que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.
Crescenti aclaró que hace pocos minutos desde el Hospital Fernández confirmaron el diagnóstico del cantante: infarto agudo miocardio.
“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.
El titular del SAME informó que el cantante está internado en terapia intensiva, donde le realizarán distintos estudios para evaluar su cuadro de salud.
También advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.