El ex Gran Hermano que se volvió a presentar al casting

Embed

"Estoy soltero y no tengo hijos. No tengo hijos. Te juro que no tengo hijos", remarcó, haciendo referencia al escándalo que lo dejó afuera del juego (un reclamo por paternidad que luego se comprobó que era algo infundado).

"Vivo con El Paisa. Lo estoy terminando de criar. Soy soltero. Fanático de La Mona. Me encantaría entrar a la casa. Quiero saber qué se siente estar ahí", agregó.

Cada vez falta menos para el regreso de Gran Hermano. Habrá que esperar para ver si la producción le da otra oportunidad a Hernán para que tenga su revancha.

Alfa se hartó, le pegó a un ex Gran Hermano y no se dio cuenta de que estaba al aire

Este miércoles, Alfa explotó de furia y protagonizó un escándalo antes de salir al aire en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z.

El hombre de Tigre se enojó El Negro Onty, ex integrante de Gran Hermano 2024, y le dio una cachetada. Lo que no se dio cuenta es que estaban pasando la cámara del estudio en la trasmisión en directo y todo quedó registrado.

Embed

En su cuenta de Instagram, Onty contó qué fue lo que sucedió: "Cuando termina el programa de Los Bro arranca Se Picó. En el pase, viene Alfa y me dice: 'Sos un negro de m...', y me mete una cachetada".

Embed

"Se me caen los lentes al piso, me agacho para levantarlos y me empuja. Me empuja y me dice: 'Sos un negro de m..., cordobés choto, un sore...'", siguió.

Finalmente, Onty reveló que tuvieron que intervenir para controlar la situación. "Ma agarraron del brazo las autoridades del canal y me sacaron. Escúchame amigo, si vos decís que soy un negro de m..., ¿qué andas haciendo este tipo de bardos en el laburo? Esto no se hace en el laburo", remató.