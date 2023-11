El explosivo descargo de Fernanda Iglesias: "¡No me busquen más novio!"

"¡No me busquen más novio! Desde que me separé, todo el mundo me dice ‘ya vas a encontrar a alguien mejor’. Como si esa fuera la solución a todo. Entiendo que estar bien en pareja es un planazo, pero no es el único. Puedo hacer un montón de cosas que tengan que ver con estar bien y divertirme sin estar de novia”, comenzó diciendo la periodista.

Fernanda contó que tuvo algunas citas, pero tiene en claro que no es el momento de entablar una relación seria. “Ese mandato de tener pareja sí o sí ya fue. Sobre todo a mi edad, que ya tuve hijos, tengo un trabajo, una casa y muchas amigas. Tuve algunas salidas con chicos muy educados, pero no es hoy el centro de mi vida enamorarme”, agregó.

Por último, la periodista dejó una profunda reflexión. "Cambiemos el paradigma, porque la presión de conseguir pareja aumenta la ansiedad y no ayuda para nada. No es obligatorio tener novio. O novia. Y menos salir con cualquiera con tal de fingir felicidad. Agradezco a los que me desean un futuro de a dos. Pero tengo otras prioridades que me hacen feliz”, cerró.

Sol 1 y Sol 2 se cruzaron con Fernanda Iglesias en LAM y la panelista se largó a llorar: "Nos mira con cara rara"

Sol 1 y Sol 2 definitivamente son la revelación del Bailando 2023. El miércoles pasado, ambas acompañaron a Romina Uhrig en la salsa de a tres, y, el jueves, finalmente estuvieron invitadas a LAM (América).

En reiteradas ocasiones ambas contaron un poco de su historia en la pista del Bailando, y dejaron en claro que estaban casadas. Sin embargo, parece que la panelista Fernanda Iglesias no estaba al tanto de esa cuestión y desató un tenso cruce cuando les preguntó si eran muy amigas.

“¿Como se presentarían si le tuvieron que explicar a un extraterrestre quienes son?”, preguntó Ángel de Brito a raíz de lo sucedido. “¿A uno como Fernanda o que?”, chicaneó Sol 2. En eso, Fernanda deslizó que estaba atravesando un mal momento y Sol 1 la interceptó: “Por algo lo estarás pasando, si fueras mejor persona quizás no pasarías por eso o quizás te falta alguien que te ame de verdad para no ser tan mala”.

“Es la segunda vez que escuchamos que nos ningunea o pregunta quienes somos. Me sentí ninguneada y que nos faltaste el respeto”, remarcó Sol 1. “No me afectan las cosas y menos de quien vienen. Cuando alguien te hace algo con maldad no te va a afectar. Desde que llegamos nos mira con cara rara, por ahí le molesta nuestra presencia”, sumó su pareja.

Fue ahí donde la angelita se quebró totalmente y expresó: “Voy a llorar, posta. Que me prejuzguen de esta manera, yo estoy estoy pasando un mal momento y realmente no seguí la historia de ellas por llego a mi casa y necesito calmarme y bajar, a veces no miro el Bailando y no sabía. Como les voy a querer hacer daño? No me conocen”.