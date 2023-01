El feroz descargo de Mauro Icardi tras el rumor de romance entre Wanda Nara y un jugador casado

En su cuenta de Instagram, Jordi le dedicó un duro posteo a Icardi. "Eres un mentiroso. Mañana vas a quedar en evidencia. Acabo de tener una conversación telefónica con @keitabaldeofficial y con su mujer. Me aseguran que anoche te pusiste en contacto con ella, así que no vuelvas a desmentir mi información porque mañana en @intrusos revelaré toda la conversación mantenida con el matrimonio y quedarás terriblemente mal", expresó el periodista.

El futbolista no demoró en contestarle. Te voy a ahorrar el chimento de mañana, así tenés tiempo para otra cosa...", comenzó diciendo el ídolo argentino.

"Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram. Mi propia mujer me los mandó", continuó.

Icardi, engérgico, reiteró que sigue en pareja con la empresaria y que existió ninguna pelea. "Voy a publicar lo que le escribí anoche a esta chica y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos", precisó.

"También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque saco las propias de una cuenta que tenemos en Argentina", añadió.

Finalmente, Icardi desmintió que alguien de su entorno se haya contactado con Jordi. "De mi ambiente, quedate muy tranquilo, te contactará nunca. Y, si sucedió, te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso", concluyó.

El profundo mensaje de Mauro Icardi por el cumpleaños de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, está de cumpleaños. En su cuenta de Instagram, Mauro Icardi le dedicó un profundo mensaje al joven, con quien tiene un vínculo muy afectuoso.

“Feliz Cumpleaños Bomber de mi corazón", comenzó diciendo el jugador en el posteo, donde se lo ve en una cancha con el muchacho.

"Hay millones de fotos que podría elegir, pero esta es la que más orgullo me da, un ser humano con un corazón que no te entra en el pecho. Tan bueno, y tan responsable como eras ya desde esos tiempos por tu sueño de jugar a la pelota y en la vida cotidiana”, siguió.

Al finalizar, Icardi destacó que siempre conectaron desde la pasión por el fútbol. "¿Cuántas horas que pasamos pateando en esta canchita? Hoy ya sos un adolescente de 14 años pero para mi, vas a seguir siendo ese chiquito que camina todo el día con una pelota en sus pies por toda la casa. Deseo que la vida te siga llenando de cosas buenas y que todas tus metas y sueños se puedan cumplir. Voy a estar siempre presente en cada paso para acompañarte a realizar cada cosa que te propongas. Te Amo", cerró.