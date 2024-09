Darío Barassi se va de Ahora Caigo: los motivos y quién lo reemplaza

"Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo", comenzó Darío Barassi.

"'¿Por qué te vas del programa? ¿Por qué te va a reemplazar el Chino (Leunis)?', preguntan muchos seguidores míos, y les cuento: desde el día uno en que firmé contrato para Ahora caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado", detalló.

dario barassi 2.jpg

Y remarcó: "Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos".

Sobre los motivos por los que dejará la conducción del programa, Darío Barassi comentó que se debe a otro proyecto que tiene: "Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo".

"A partir noviembre van a ver al Chino Leunis al aire por todo esto: no llegué a grabar el último mes del año y el tan capo que aceptó reemplazarme", confirmó luego el conductor sobre quién lo reemplazará al frente del ciclo de entretenimientos.

Y aclaró: "Lo que más me interesa que sepan, porque me di cuenta que el interés de ustedes es súper genuino, que no dejo el programa por un problema de salud o con el canal: todo está en orden".

"Quería contarles todo para que se queden tranquilos y sepan que la serie a la que me voy a abocar en breve está buenísima, tengo un compañero de ficción espectacular y andar bien a caballo: un cowboy va a ser el gordo. Hay laburo, hay placer en el trabajo que hago así que quería contarles cómo serán los próximos meses en mi vida", finalizó Darío Barassi.

Chino Leunis

Darío Barassi habló sobre su estado de salud tras sufrir una descompensación: "Épocas complejas"

Días atrás, el conductor Darío Barassi tuvo que suspender las grabaciones de su programa Ahora Caigo, El Trece, tras sufrir un pico de presión y estrés. Ahora el actor, a través de su cuenta de Instagram, habló sobre su estado de salud para darles tranquilidad a sus seguidores.

"Aclarando el escenario. Estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. ¡¡¡Sí, se puede!!!", escribió en el epígrafe de la publicación.

“Buenas. Me parece rarísimo salir a hacer un video y a andar explicando", comenzó diciendo en el video y agregó: "A veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”.

“No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada”, aclaró. “Estaba haciendo el programa, me empecé a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo, y pedí cortar. Me tomaron la presión, y como la tenía alta, me medicaron. O sea, no hubo mucho más que eso”, explicó.

Acto seguido, Barassi contó que se tomó un día para hacerse los chequeos médicos correspondientes. “El viernes, chequeé todo lo que tenía que chequear, coordinado con un médico clínico. Chequeé cabeza, corazón y, hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, reveló.

Además, contó que él está tratando un problema cervical que padece. “Con eso estoy trabajando y la verdad que me siento mucho mejor. Yo espero que ese sea el foco total del tema de esta inestabilidad y mareo y que con este laburo más de kinesiología y traumatología en la zona cervical ya pueda estar impecable y seguir laburando”, detalló.

Por último, expresó: “Simplemente, pasó eso, así que calma. Traté de ir mostrando con stories como un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada. Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor salud posible”.