El firme gesto de Oriana Sabatini con la venezolana Anaís Castro luego de su doloroso testimonio sobre Maduro
Tras el estremecedor relato de Anaís Castro sobre la violencia y el desarraigo en Venezuela, Oriana Sabatini salió a respaldarla públicamente. Mirá.
6 ene 2026, 15:48
Instalada desde hace tiempo en la Argentina, Anaís Castro compartió un testimonio tan crudo como conmovedor sobre la violencia, la persecución política y el exilio que atravesó en Venezuela durante los años del gobierno de Nicolás Maduro. Su relato, cargado de dolor y memoria, no pasó inadvertido y generó un fuerte impacto, en especial en Oriana Sabatini, quien no dudó en manifestar públicamente su apoyo.
La joven dio su estremecedor testimonio al aire de Perros de la calle, el ciclo radial que conduce Andy Kusnetzoff, donde describió en primera persona las situaciones límite que le tocó vivir desde muy chica por manifestarse contra el régimen. La entrevista rápidamente se viralizó y despertó una ola de repercusiones, entre ellas la firme postura de Oriana, hija de la actriz venezolana Catherine Fulop.
A través de su cuenta de X, Sabatini defendió el derecho de los venezolanos a expresar alivio y hasta alegría tras la detención de uno de los responsables del régimen.“Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país”, escribió con contundencia. Y fue por más al sumar: “Hacelo si todavía creés que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.
Horas más tarde, Oriana volvió a expresarse en la misma línea desde su cuenta de Instagram, donde compartió el video completo de la entrevista radial. “Tomate el tiempo y escuchá este testimonio de Anaís Castro si todavía creés que un venezolano tiene que andar justificando su alegría y alivio después de que capturaran a uno de los autores de tanto dolor”, insistió, reforzando su mensaje.
Durante la charla radial, Anaís Castro relató que comenzó a manifestarse contra el gobierno venezolano cuando aún era adolescente. En su testimonio detalló episodios de represión en protestas estudiantiles, persecución política, censura, torturas y corrupción que atravesaron su vida y la de su entorno más cercano. También recordó cómo el acceso a la atención médica dependía de la filiación política y narró situaciones extremas, como haber sido desnudada y extorsionada por la Guardia Nacional en un aeropuerto.
Entre los pasajes más duros, mencionó el secuestro de su madre, la muerte de amigos y compañeros, el exilio forzado de familiares y la imposibilidad de regresar a Venezuela por temor a represalias. En ese contexto, justificó el sentimiento de alivio que experimentó ante la caída de uno de los símbolos del régimen. “A nosotros nos contaminaron el alma y el corazón. Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz”, expresó con la voz quebrada.
La postura de Oriana Sabatini fue clara y sin medias tintas: escuchar, respetar y no juzgar el dolor ni las reacciones de quienes vivieron en carne propia el horror del exilio venezolano. Su mensaje, lejos de la polémica, buscó amplificar una voz marcada por la memoria, el trauma y la necesidad de ser comprendida.
Qué dijeron los famosos ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, entre ellos Oriana Sabatini, Ricardo Montaner y Catherine Fulop
El mega operativo militar encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado sacudió al mundo y tuvo su epicentro en Caracas. Según se informó, el despliegue concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país por decisión del expresidente estadounidense Donald Trump. La noticia generó una conmoción internacional inmediata y un fuerte impacto político y social.
Como suele ocurrir ante hechos de semejante magnitud, las redes sociales se transformaron en el principal canal de expresión. Artistas y figuras públicas de la Argentina y del exterior reaccionaron casi en tiempo real, compartiendo mensajes cargados de emoción, esperanza y alivio frente a lo sucedido en territorio venezolano.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje profundamente espiritual y emotivo. "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen", escribió el cantante. Minutos después, visiblemente conmovido, sumó otra frase celebratoria: "Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre".
Su hijo, Ricky Montaner, también expresó su sentir a través de las historias de Instagram. Allí, con emojis de llanto y la bandera venezolana, dejó en claro el impacto emocional de la noticia al escribir: "Dios mío aquí no hemos dormido".
Desde la Argentina, Catherine Fulop compartió su reacción con un mensaje cargado de emoción y esperanza, acompañado por una imagen significativa. "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", manifestó la actriz.
En la misma sintonía, su hija Oriana Sabatini optó por un gesto simbólico: publicó el emoji de la bandera venezolana junto a manos unidas en señal de ruego. Charly Alberti, histórico músico argentino, se sumó con una exclamación breve pero contundente: "Vamos Venezuela!". A su vez, Yanina Latorre escribió en X una frase que se repitió entre muchos usuarios: "Hermosa mañana".
Por su parte, el cantante venezolano Carlos Baute compartió un extenso y reflexivo mensaje. "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!", expresó.