El firme gesto de Oriana Sabatini con la venezolana Anaís Castro luego de su doloroso testimonio sobre Maduro

TW Oriana Sabatini apoyando a Anaís Castro

Durante la charla radial, Anaís Castro relató que comenzó a manifestarse contra el gobierno venezolano cuando aún era adolescente. En su testimonio detalló episodios de represión en protestas estudiantiles, persecución política, censura, torturas y corrupción que atravesaron su vida y la de su entorno más cercano. También recordó cómo el acceso a la atención médica dependía de la filiación política y narró situaciones extremas, como haber sido desnudada y extorsionada por la Guardia Nacional en un aeropuerto.

Entre los pasajes más duros, mencionó el secuestro de su madre, la muerte de amigos y compañeros, el exilio forzado de familiares y la imposibilidad de regresar a Venezuela por temor a represalias. En ese contexto, justificó el sentimiento de alivio que experimentó ante la caída de uno de los símbolos del régimen. “A nosotros nos contaminaron el alma y el corazón. Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz”, expresó con la voz quebrada.

La postura de Oriana Sabatini fue clara y sin medias tintas: escuchar, respetar y no juzgar el dolor ni las reacciones de quienes vivieron en carne propia el horror del exilio venezolano. Su mensaje, lejos de la polémica, buscó amplificar una voz marcada por la memoria, el trauma y la necesidad de ser comprendida.

IG Oriana Sabatini sobre Anaís Castro

Qué dijeron los famosos ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, entre ellos Oriana Sabatini, Ricardo Montaner y Catherine Fulop

El mega operativo militar encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado sacudió al mundo y tuvo su epicentro en Caracas. Según se informó, el despliegue concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país por decisión del expresidente estadounidense Donald Trump. La noticia generó una conmoción internacional inmediata y un fuerte impacto político y social.

Como suele ocurrir ante hechos de semejante magnitud, las redes sociales se transformaron en el principal canal de expresión. Artistas y figuras públicas de la Argentina y del exterior reaccionaron casi en tiempo real, compartiendo mensajes cargados de emoción, esperanza y alivio frente a lo sucedido en territorio venezolano.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje profundamente espiritual y emotivo. "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen", escribió el cantante. Minutos después, visiblemente conmovido, sumó otra frase celebratoria: "Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre".

captura maduro en venezuela ricardo montaner

Su hijo, Ricky Montaner, también expresó su sentir a través de las historias de Instagram. Allí, con emojis de llanto y la bandera venezolana, dejó en claro el impacto emocional de la noticia al escribir: "Dios mío aquí no hemos dormido".

captura maduro en venezuela ricky montaner

Desde la Argentina, Catherine Fulop compartió su reacción con un mensaje cargado de emoción y esperanza, acompañado por una imagen significativa. "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", manifestó la actriz.

captura maduro en venezuela catherine fulop

En la misma sintonía, su hija Oriana Sabatini optó por un gesto simbólico: publicó el emoji de la bandera venezolana junto a manos unidas en señal de ruego. Charly Alberti, histórico músico argentino, se sumó con una exclamación breve pero contundente: "Vamos Venezuela!". A su vez, Yanina Latorre escribió en X una frase que se repitió entre muchos usuarios: "Hermosa mañana".

captura maduro en venezuela oriana sabatini

Por su parte, el cantante venezolano Carlos Baute compartió un extenso y reflexivo mensaje. "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!", expresó.