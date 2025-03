El fuerte contraataque de Mauro Icardi contra sus abogadas tras las sorpresivas renuncias

Lo cierto es que tras esta acción de las letras, Laura Ubfal informó desde su portal que Mauro Icardi tendría intenciones de denunciarlas mientras busca a un nuevo abogado.

"LAS NENAS ESTÁN CON AYUDA PSICOLÓGICA", DECLARÓ EL CRONISTA DE #LAM. "ES UN HOMBRE DESQUICIADO QUE NO ESCUCHA LOS CONSEJOS LEGALES DE SUS ABOGADOS".



El futbolista sostendría como fundamento a su embate contra sus ex abogadas que “se les habría pagado cifras millonarias por fallos que nunca llegaron”.

Además, se explicó que en la contratación de las letradas tuvo que ver el actual club de Icardi, el Galatasaray de Turquía, quien habría abonado una importante suma de sus honorarios por adelantado y otra parte de la cual se hizo cargo el propio Icardi.

Lo cierto hasta el momento es que el gran escándalo del viernes por la noche que involucró a Mauro Icardi y Wanda Nara desató en las renuncias de sus abogadas.

¿Llevará Mauro Icardi a la Justicia a sus hora ex defensoras?

Una de las abogadas de Mauro Icardi arrojó una durísima frase contra la China Suárez: "Tóxica y pu..."

Tras conocerse su renuncia a la representación legal de Mauro Icardi, Lara Piro habló sobre la relación del futbolista con la China Suárez y arrojó una dura opinión sobre el grado de influencia que la actriz ejerce sobre el futbolista.

En un audio que compartió la cuenta de @elejercitodelam, la abogada aseguró que le aconsejó a Icardi distanciarse de la China para evitar el escándalo.

“Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, indicó.

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, añadió la esposa de Rodolfo Barili.

Luego Lara Piro negó que la China Suárez se haya mudado efectivamente a la “casa de los sueños” de Wanda Nara que Icardi compró en Nordelta. “La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”, aseguró.

En el mismo streaming de Bondi Live, Ángel de Brito sacó a la luz el pedido que la China Suárez le habría hecho al futbolista para poder estar en la casa de Nordelta y no cumplir con un pedido judicial, que permitió la visita de las nenas con la condición de que ni ella ni L-Gante estén presentes cada vez que vean a sus progenitores.

“Me cuentan que cuando Mauro va para el Chateau en el auto, lo llama la China por el temita del asado. Él le dice a ella que no puede estar, se acordó que el juez le dijo que la China tenía que estar out por ahora, en los primeros encuentros. (…) “Ella le dijo ‘pagá la multa, Mauro’. Otra cabeza de tuerca la China. Hizo como Wanda en Susana, que dijo que ella pagaba la multa”, destacó Ángel.