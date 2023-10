El fuerte cruce de Guido Záffora con la abogada de Aníbal Lotocki: "No me corra con eso"

"Más allá del tecnicismo, a nosotros como sociedad nos interesa que Lotocki esté preso. Las causas de Lotocki es muerte tras muerte, sea Luna, Caprarola o Zárate", sostuvo en panelista.

Y remarcó: "Lo único que queremos es que Lotocki esté preso y responda ante la Justicia, nada más, perdón, pero es así". "Ya lo tenés preso", contestó la defensora legal de Lotocki. Y el periodista señaló: "Lotocki se merece la cárcel doctora".

Ahí, Lombardo explicó con respecto a la situación judicial de su defendido: "Hay que ser un poco más cuidadosos para hablar. Si tiene que estar preso o no lo decide la Justicia, no ustedes. Que la gente tenga el deseo porque tienen su opinión formada, todos podemos opinar y pensar lo que quiera".

A lo que Guido Záffora retrucó: "No es opinión formada, yo viví de cerca cómo Silvina estaba todos los días con dolores por lo que tenía en el cuerpo y la hipercalcemia. No me corra con eso de la opinión formada de la sociedad, yo lo viví con Silvina. La respeto pero no me venga con ese discurso armado".

El impactante sueño del hermano de Silvina Luna horas antes de la detención de Aníbal Lotocki

Ya concretada la detención del cirujano Aníbal Lotocki tras acordar su entrega, Ángel de Brito reveló en LAM, América Tv, cómo vivió Ezequiel, hermano de Silvina Luna, las horas previas a que el médico que operó a su hermana quedara detenido y dio un impactante dato.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer. Aunque me dijo: ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó el conductor.

Y siguió: “Me dijo: ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina’. Me agrega: ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”.

“Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo", continuó Ángel.

"Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”, remarcó el periodista.

Y aseguró que "La autopsia (al cuerpo de Luna) tarda 45 días hábiles o un poquito más, aún no están los resultados".