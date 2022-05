El fuerte descargó de Ana Oertlinger, la ex de Daniel Osvaldo, al enterarse que se casará con Gianinna Maradona

“Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso!”, indicó y siguió: "Un narcicista no es horrible y abusivo el 100% del tiempo. Si lo fueran, sería fácil reconocer el abuso, demostrárselo a otras personas y hacer una ruptura limpia con el apoyo de tus amigos y de tu familia. Son horribles y abusivos el 80% del tiempo. ¿Qué hacen con el otro 20%? Intentan convencerte de que el 80% no está sucediendo", puso citano a Ana Lucero, una psicoanalista.

"Los narcisistas tienen múltiples parejas, aventuras secretas, a veces dentro de la familia o incluso una vida completamente secreta con otra persona. Reclutan a amigos y familiares, que se dejan engañar por la imagen inocente que proyectan para defender su falso yo. Convencen a sus parejas de que los secretos descubiertos, son solo el resultado de la paranoia o la sospecha. Usarán ocasiones especiales como vacaciones o incluso funerales para salirse con la suya, momentos en los que la víctima menos lo espera", continuó.

“Cosas que nunca debes hacer con un narcisista. No creas nada de lo que digan sin pruebas sólidas. NUNCA les prestes dinero ni te involucres financieramente con ellos en ningún asunto. NO tenga hijos con ellos. NO vayas a terapia con ellos. No creas ni tengas esperanza de que cambiarán porque no lo harán... JAMÁS. No creas los nombres o apodos que te llaman. No les digas nada sobre ti que puedan usar en tu contra más tarde, porque lo harán. No esperes ningún tipo de lealtad de ellos", cerró esperando que le lleguen estos datos a Gianinna y no cometa el mismo error que ella.

La sorpresiva decisión que tomaron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: "Se casan en.."

En medio de escandalosas acusaciones, se supo que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona están dispuestos a dar un gran paso en su relación tras a travesar una crisis de pareja.

En LAM (América), Pía Shaw dio detalles de la fecha en la que se celebrara la boda y dejó a todos con la boca abierta.

“Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona”, lanzó la panelista generando la sorpresa en el resto de sus compañeras.

“Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, agregó Pía, quien luego pasó un audio en el que Ana Oertlinger, madre de Gianluca, fruto de su anterior relación con el cantante, brinda más información sobre esta noticia impactante.

“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público”, se la escuchó decir a Oertlinger.

“Sé que la fecha es el 10 de mayo de 2022”, resumió. A lo que Ángel de Brito cerró, tajante: “Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.