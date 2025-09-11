L-Gante dejó en evidencia a Wanda Nara y expuso la última de sus mentiras sobre la relación entre ellos

Embed

Pero eso no fue todo. Porque tras ello, L-Gante dejó una picante reflexión. "¿A quién le llega una propuesta así? Creo que un loquito le dice que sí de una pero la verdad, no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que llega fácil, fácil se va", lanzó seguro de sus palabras y claramente ya en otra sintonía totalmente alejada de Nara.

En tanto, continuó con su reflexión: "No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Si me decís que es por todo lo que recorrimos, porque estás convencida de que encajamos, sin Ferrari ni nada hubiera dicho que sí".

Asimismo, el artista urbano admitió que para él haber estado al lado de Wanda Nara fue algo complejo de asimilar. "Muchas veces me pasaba que ella se iba y yo me quedaba pensando que era algo increíble para mi. Eso es algo que siento así. Nosotros nos hicimos bien, lo que logramos juntos fue fabuloso", sentenció pero ya hablando de la relación en pasado.

Cómo fue y cuánto tiempo duró el romance de L-Gante y Wanda Nara

La relación amorosa entre L-Gante y Wanda Nara fue breve pero intensa. Comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años, en 2022, cuando la rubia ya estaba en crisis en su matrimonio con Mauro Icardi.

Sin embargo, la relación pública y consolidada ocurrió principalmente en 2023, con viajes románticos a Brasil y Europa (Roma, París, Milán) y momentos mostrados en redes sociales, incluida una Navidad juntos ese mismo año.

A pesar de una conexión fuerte, el romance duró solo unos pocos meses en 2023 como pareja oficial y terminó oficialmente a inicios de enero de 2025, cuando Wanda confirmó la ruptura mediante un comunicado público en Instagram. Durante esos meses, la relación tuvo altibajos y estuvo atravesada por la disputa legal entre Wanda e Icardi. Y si bien hace unos meses hubo noticias de una reconciliación, lo cierto es que tras compartir un reciente viaje a España e Italia la mayor de las Nara ratificó que sólo queda una buena amistad entre ellos.

Cómo se conocieron L-Gante y Wanda Nara

Wanda Nara y L-Gante se conocieron en 2021, durante el programa de YouTube de Martín Cirio, donde ella participó como invitada y él estaba presente. Wanda contó que lo conoció entonces, mientras aún estaba con Mauro Icardi, y recordó en un vivo con él la particularidad de su primera cita, donde L-Gante, ante la dificultad de comer ravioles de calamar, pidió arroz con queso.