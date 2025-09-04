Salió a la luz el acuerdo privado que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado cuando estaban en pareja

Sobre el primero, explicó: “En el primer punto del acuerdo en torno a la separación que aparentemente tuvieron en 2014, Redrado tenía que extender el alquiler en la casa del country Tortugas durante todo lo que restaba del año, por 4 o 5 meses más, que era de 4 mil dólares por mes”.

El segundo ítem incluía beneficios vinculados a viajes: “Pasajes a Miami en primera clase más estadía por tres vacaciones”. Y finalmente, el tercero hacía referencia a un objeto de lujo: “Es sobre una cartera de una marca de lujo que rondaba los 15 mil dólares”.

Embed

La reacción de Luciana Salazar luego del fallo a su favor contra Redrado y la contundente respuesta del economista

Luciana Salazar recibió recientemente una resolución significativa por parte del Poder Judicial en el litigio que mantiene con su expareja Martín Redrado, relacionado con su hija Matilda.

En Intrusos (América TV), Paula Varela compartió un audio en el que se escucha a la modelo profundamente emocionada, expresando sus primeras reacciones tras conocerse un avance determinante que permite retomar el proceso legal que había quedado en pausa.

"No sabés lo que estoy llorando de alegría, no lo puedo creer, porque yo tenía suspendida esta causa por la penal, que próximamente está por tener sentencia", expresó con gran conmoción Luciana.

Además, detalló sobre esta importante decisión judicial que recibió: "El Juzgado Civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda. Así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. No sabes lo feliz que estoy".

"La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura", concluyó Salazar entre lágrimas.

La periodista explicó el contexto de este paso clave en el proceso: "Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando pero dejó de hacerlo hace dos o tres años y eso es lo que pide Luciana".