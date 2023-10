El gualicho que puso en jaque la participación de Mónica Farro en el Bailando 2023

"¿Qué pasa con los bailarines? Tres galas y tres bailarines diferentes", exclamó Marcelo Tinelli apenas vio a Farro en la pista. "El primero, Nacho Gotta, tuvo que operarse porque sufrió un derrame intestinal", comentó la uruguaya.

"Jara, ¿tenés cobertura médica?", lanzó el conductor y le preguntó a la figura por Emanuel Alarcón, quien reemplazó a Gotta. "Emanuel vino para la bachata, pero no tenía tiempo para ensayar y me ahí me quedé sola otra vez", detalló Farro.

"¿No podían contratar a uno que siguiera?", exclamó Tinelli, desconcertado. "Emanuel vino a ayudarnos... vino como un co-coach", acotó Lolo Rossi. "¿Co-coach? ¿Qué quiere decir eso?", indagó el presentador. "Un co-coach está para ayudar en algunos ritmos... Solo podía estar en ese ritmo. A Rodrigo lo llamamos porque quedó libre cuando se fue Romina Malaspina. Por eso, ahora él va a estar con Mónica", concluyó la jefa de coaches.

Romina Uhrig cuestionó al jurado y Marcelo Polino se hartó: "¡Sos una mentirosa!"

En la gala del jueves en el Bailando 2023, Romina Uhrig protagonizó un tenso ida y vuelta con Marcelo Polino. La ex Gran Hermano se quejó por la devolución que recibió del jurado y el periodista la frenó en seco.

"Marcelo Polino dijo que era una coreo infantil y boluda. Puedo aceptar lo que quieran, pero no la falta de respeto. A veces me califican como bailarina profesional cuando no los soy", expresó la ex diputada kirchnerista.

Romina remarcó que le gustaría que tengan mayor consideración por el trabajo de su coach. "Yo la defiendo a mi coach porque ella hace un esfuerzo ya que no soy bailarina", añadió.

Tras el descargo de la ex GH, Marcelo Polino se defendió: "Dar una opinión no es faltar el respeto. Yo dije que la coreo no me gustó, que me había parecido media infantil, media boluda, y pedí disculpas por usar la palabra 'boluda'. Aclaré que no era nada contra vos. Y vos agarraste una palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que yo te había tratado de boluda. ¡Sos una mentirosa!".

"No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara. Fue mi verdad y lo que yo sentí! No te tiene que ofender! La próxima vez fijate qué términos elegís", le contestó la ex diputada. "Lo voy a tener en cuenta", remató el periodista.