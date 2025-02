El guardaespaldas de Wanda Nara dio a conocer el lado más oscuro de Mauro Icardi: "Ella vivía..."

"Para mí era mala la relación, he vivido situaciones que yo me he puesto incómodo. Un día estábamos subiendo un ascensor, y cuando vio que entré con ella, él la agarró de la mano y la sacó", remarcó el guardaespaldas de la conductora en una nota con el ciclo Puro Show, El Trece.

El entrevistado destacó que era Wanda Nara quien intentaba llevar adelante la relación y que las actitudes que observaba del futbolista "no le gustaban".

"Veía actitudes que no me gustaban de parte de él, no eran de caballero, ella siempre quería estar bien y remaba en dulce de leche. Siempre alguno nuevo aparecía. Siento que él estaba obsesionado con ella, no era más amor".

"Ella no estaba bien, no estaba cómoda, vivía sufriendo cosas: hostigamiento, maltrato. Veía que estaba mal y ya a lo último le molestaba todo", reconoció Agustín sobre el mal momento que atravesaba Wanda Nara con Mauro Icardi, quienes se separaron a mediados de 2024 tras diez años de matrimonio.

Inesperado revés judicial para la China Suárez en su causa contra Wanda Nara

El escándalo del WandaGate escándalo al ámbito judicial hace un tiempo cuando la China Suárez demandó a la conductora por haber filtrado chats privados con fuertes declaraciones por parte de la actriz.

Sin embargo, pasadas unas semanas de esta acción legal, finalmente la Justicia rechazó el pedido de multa que solicitó la China señalando que Wanda no sería responsable de la filtración de los chats.

En sus historias de Instagram, Wanda compartió una imagen publicada por su abogado Nicolás Payarola donde mostraba una copia del escrito con la resolución del juez.

“No se ha ofrecido prueba suficiente como para considerar que fue Wanda Solange Nara quien habría filtrado las conversaciones de referencia”, expresa el mismo, y continua: "Ante la imposibilidad de saber con certeza el origen de los mensajes en cuestión, no quepa otra solución que la de desestimar la aplicación de la multa".

Finalmente, se resuelve: “Rechazar, por el momento, el pedido de imposición de multa procesal por el incumplimiento de la medida cautelar”.