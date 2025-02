El guardaespaldas de Wanda Nara contó cómo fue la noche de pasión con ella mientras estaba con Icardi: "Lloró"

"En la actualidad trabajo con ella y con Elian", reconoció el hombre. Y opinó del vínculo entre Wanda y Mauro: "Para mí mala relación, he vivido situaciones que yo me he puesto incómodo. Un día estábamos subiendo un ascensor, y cuando vio que entré con ella, él la agarró de la mano y la sacó", recordó.

Y remarcó sobre los roces que tenía la pareja: "Veía actitudes que no me gustaban de parte de él, no eran de caballero, ella siempre quería estar bien y remaba en dulce de leche. Siempre alguno nuevo aparecía. Siento que él estaba obsesionado con ella, no era más amor".

En cuanto a la larga noche del cumpleaños de Wanda Nara, Longueira relató en una nota con el programa Puro Show, El Trece: "Yo estaba tranquilo parado cerca de la barra y pasó Wanda y me sumó al trencito para que bailara también con ella. Después cuando se terminó el evento, que era un cumpleaños que le organizó Zaira, ella vino y me dijo que estaba toda la prensa atrás y que entonces iba a salir por un costado pero me pidió que la ayudara a salir rápido, que la llevara al auto y que la siguiera".

"Ahí fuimos al Chateau Libertador. Me mandan a comprar energizante para seguir tomando que estaban las amigas y Kennys, compré y me dijeron que me quedara un ratito más", continuó su minucioso relato.

Y siguió: "Era un ambiente tranquilo. Se fue a bañar y volvió, no se sentía bien y nos quedamos algunos un rato más. Era muy tarde y yo tenía que volver a Rosario y Kennys me dijo si quería quedarme y dije que sí".

"Me fui a bañar, salí y me senté en la cama con el celular, estaba medio mareado y la veo que entra Wanda y nada más. Y ahí está...", cortó su relato el guardaespaldas. Y luego el cronista le preguntó si cerró la puerta de la habitación y él asintió sonrió y quedó en silencio.

Cuando Alejandro Castello le preguntó si se dejó llevar por lo que sintió en ese momento, Agustín confesó: "No entendía nada cuando entró la habitación. Sí, obvio, me dejé llevar. Ella no estaba bien, no estaba cómoda, vivía sufriendo cosas: hostigamiento, maltrato. Veía que estaba mal y ya a lo último le molestaba todo".

Ya de vuelta en el piso tras ese relato, Matías Vázquez agregó que esto ocurrió esa noche de madrugada y que luego Wanda lloró: "Se entra a bañar y de golpe golpean la puerta. Agustín en ese momento se asusta. Él se acerca a la puerta, no responden, abre la puerta y aparece la silueta de Wanda con una bata mostrándole todo el cuerpo desnudo y Wanda lo que le habría dicho es: ‘estoy para vos disfrutemos esta noche’. Tuvieron sexo".

Ivana Icardi revivió un viejo tuit con una increíble predicción que desenmascara a Wanda Nara

En medio del conflicto cada vez más profundo entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la separación, la hermana de futbolista revivió desde las redes un antiguo y particular mensaje.

El mismo data del 29 de diciembre del año 2018 donde Ivana Icardi comentaba en la red social Twitter, ahora llamada X: "Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas si en algún momento se separan... Por que obvio le va a hacer lo mismo que al ex... Esconder a las nenas, provocar, insultar, sacarle todo el jugo... Que buena madre che", lanzaba.

Ivana curiosamente recordó ese mensaje desde su cuenta y comentó a pura ironía: "Estoy perdiendo un buen dinero como tarotista", por el increíble vaticinio que hizo ante una hipotética separación de su hermano y la mediática, algo que terminó sucediendo en medio de un gran escándalo.

Luego, ante el evidente revuelo que generó ese mensaje que ella misma recordó en las redes, Ivana Icardi explicó picante: "Mis twits de diciembre de 2018 son oro puro ahí menciono también lo del acoso que recibí durante 3 años".

Y agregó: "Distintas cuentas de IG (muchas+ de 300 usando la misma terminología (z*rra,p*tita,etc) ahora sé que eran bots pagados, ahora sé quién los manejaba".

Se sabe que la relación entre Ivana y Wanda siempre fue tirante y desde hace un tiempo la hermana del futbolista va soltando algunos misteriosos mensajes desde la virtualidad que estarían dirigidos a la mediática y el comportamiento que tuvo estos años.

"Con su ex mujer era inviable que nos lleváramos bien pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz", reconocía la hermana de Mauro en una reciente entrevista con ¡Hola! Argentina.