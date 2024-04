El hermano de Antonio Gasalla dio nuevos detalles sobre su salud: "No es fácil"

"Lo estamos cuidando, está muy bien atendido y eso es todo lo que puedo decir", agregó y luego le dedicó unas palabras a Marcelo Polino, íntimo amigo del actor.

"Desde el punto de vista familiar nos ha dado una mano muy grande, es una persona muy afectuosa. Tenía mucha relación con Antonio y él lo quería mucho. La verdad le tenemos que agradecer muchísimo porque ha hecho mucho por nosotros, no es fácil para una familia por los momentos que hemos pasado nosotros con este tema", expresó.

Por último, volvió a mencionar la salud de su hermano y concluyó: “Hemos podido sacarlo a flote. Está bien. Tiene algunos problemitas también orgánicos, pero los está superando. No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación".

La dura revelación de Marcelo Polino al hablar de la salud de Antonio Gasalla: "Mucha tristeza"

Este martes Marcelo Polino habló en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y dio nuevos detalles de la salud de su amigo y reconocido actor, Antonio Gasalla.

En este momento el periodista se encuentra en la costa argentina para hacer temporada de verano y en un móvil allá admitió: “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza”.

“Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no nos conoce. Ni siquiera recuerda que él que era actor, una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado, qué hay médicos, que está la familia”, confesó.

Además explicó cómo seguirá su tratamiento y aseguró:“No se exactamente el término pero él tiene un botón gástrico que está supervisado por médicos entonces él está haciendo rehabilitación para fortalecer su musculación, poderse incorporar y caminar. Una vez que eso se logre ya va ir a un geriátrico especializado en su patología".