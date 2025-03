El hermano de Gasalla se refirió a la polémica por la herencia del actor y apuntó contra Pierri

Embed

Ante estas picantes declaraciones, Carlos Gasalla fue contundente. En diálogo con A la tarde (América TV), el hermano del intérprete de la antológica 'mamá Cora' entre muchos otros personajes, optó por mantenerse al margen de las disputas.

"Yo no pienso hablar una sola palabra. Estoy muy conmovido por lo de Antonio y no tengo nada que decir", lanzó de entrada. Al tiempo que dejó en claro su profundo dolor. "Por ahora no tengo ánimo y estoy recordándolo nada más. Todo lo que hable quien sea, corre por cuenta de él", aseveró.

Así, mientras se investigan supuestas maniobras irregulares en los bienes del recordado actor, su hermano fue claro. "A mí lo único que me duele es la muerte de Antonio profundamente, y nada más por ahora", concluyó.

Carlos Gasalla - captura A la tarde.jpg

Robaron las escrituras de las propiedades de Antonio Gasalla y comenzaron las dudas sobre su herencia

La herencia de Antonio Gasalla se volvió un gran foco de atención luego de su muerte, y el viernes pasado el abogado Miguel Ángel Pierri habló en Puro Show (El Trece) para dar detalles acerca del preocupante robo que había sufrido el actor.

“Si le faltó algo, tiene que ver con su último tiempo. Antonio estaba mal de salud, lo que sí sé que alguien intentó, y esto me consta, quedarse con su departamento de la calle Uriburu, intentando comprárselo a un precio vil, y gracias a Dios lo pudo impedir”, reveló el profesional.

Embed

Luego, puntualizó en los documentos y explicó: “Lo único que suscribió Antonio fue porque alguien le sustrajo las dos escrituras. Él me llamó y me dijo que le estaban faltando las escrituras de su casa. Ahí pedimos los duplicados de las escrituras”.

De todas formas, Pierri explicó que el robo de escrituras no era precisamente un delito, pero que si el documento podía servir para falsificar una firma o realizar el pedido de un préstamo.

“Justamente ayer, cuando se retiraba el productor de mi estudio, se acercó una persona que nos comentó quién podía haber sido esa persona que se llevó aquellas escrituras", aseguró dejando en claro que tomarán acciones ante la Justicia.