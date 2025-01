El hiriente y polémico comentario de Petrona que golpeó a Martina antes de irse de Gran Hermano 2024

Petrona aconsejó a la joven sobre cuánto comer y tiró un comentario al límite sobre el cuerpo de su compañera, quien había preguntado al grupo quién quería comer batata.

"¿Alguien quiere batata?", consultó Martina. A lo que la tucumana respondió al instante: "Tengo la panza llenísima... Vos vas a engordar peor acá".

Al escuchar esas palabras, Lourdes Ciccarone saltó al instante en defensa de Martina: "¡Dejala! ¡Vení acá y comé lo que quieras!", exclamó furiosa.

“Pero el comentario es para el bien de ella”, se defendió luego Petrona cuando Lourdes le recriminó cara a cara esas palabras y le dejó en claro que a Martina le afectaba ese tema.

Luego la escena siguió y Martina Pereyra se metió en la cama y se tapó por completo, visiblemente afectada por lo que le dijo Petrona sobre su físico. Horas más tarde, la tucumana sería eliminada del reality por decisión del público.

Petrona comunicó su decisión sobre su futuro en Gran Hermano 2024 y dejó a todos en shock

Desde hace varios días, Petrona Jerez viene diciendo que quiere dejar la casa de Gran Hermano 2024. La tucumana ya no se siente con las mismas ganas que tenía cuando inició el reality y manifestó sus intenciones de irse del juego.

Tras quedar en la placa telefónica, con voto positivo para los participantes, ella hizo un pedido muy especial ante las cámaras: "Les pido por favor que no me voten. Me quiero ir por la puerta grande. Lamento informarles esto, porque me duele el alma".

El lunes, al conectarse con a casa, Santiago del Moro intentó desalentar el deseo de Petrona de irse. "Si vos te vas, a los pocos días, te vas a arrepentir", fueron las palabras del conductor

En las últimas horas, en una charla con Brian Alberto, Lourdes Ciccaroni y Martina Pereyra, la tucumana sorprendió al anunciarles que tomó la decisión de seguir en Gran Hermano 2024.

"Quiero pedir que apoyen a los chicos... por favor, Brian al 9009, Martina al 9009, Lourdes al 9009....", exclamó Petrona y, luego de un silencio, remató:"¡Y Petrona al 9009!". Enseguida, todos estallaron con una ovación en señal de apoyo a su compañera.