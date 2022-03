El Hotel de los famosos tiene a su primera eliminada: "Siento que gané"

“A nivel físico, este tipo de juegos, yo la verdad tengo cero capacidad…se notó mucho la diferencia”, destacó la cantante sobre la diferencia que sintió con su compañera desde lo físico a la hora de la destreza en el juego.

Y luego reflexionó sobre su paso por el ciclo: “Yo siento que gané en el aspecto más importante que es, en el corazón ¿No? Que es… Me gané el apoyo de todos mis compañeros, que me apoyaron… Me alentaron, todo el tiempo".

"De todos y para mí, esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier otra capacidad física o intelectual”, agregó Bora.

Y cerró: "Les deseo lo mejor a cada uno, den todo, no se olviden que somos seres humanos, eso es lo más importante. Esto es un juego".

La insólita y polémica comparación de Dalia Gutmann sobre Militta Bora

Transcurrida la primera semana de El hotel de los famosos, la nueva apuesta de las noches del Trece, este viernes llegó el primer debate televisivo sobre el reality antes de la primera eliminación, que tiene como nominadas a Kate Rodríguez y la extravagante Militta Bora.

Allí fue la humorista Dalia Gutmann, quien oficia de una de los cuatros panelistas, quien irrumpió desde el comienzo del programa apoyando a la ex de Chano Moreno Charpentier.

Así, en medio de la apertura del ciclo de debate, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes están a cargo de la conducción, pidieron a sus compañeros las primeras sensaciones, y Dalia fue la primera en tomar la palabra. "Soy fanática y tengo la camiseta puesta por Militta Bora, y va a llegar a la final. La amo", gritó la panelista de El debate de El hotel de los famosos.

Al mismo tiempo, la actriz que tanto reniega de la televisión pero que ahora está trabajando en ella agregó sobre Militta Bora medio en tono de burla: "Es mi favorita. Me encanta que no haya entendido el juego. Me siento identificada".

En ese momento uno de los conductores acotó irónico "no entendió las matemáticas", mientras que Gutmann intentó entender el accionar de su favorita, quizás pensando cuál hubiera sido su reacción: "Se empecinó con Kate Rodríguez. Se nubló, cuando odiás mucho te nublás".

Pero lo más insólito fue cuando la mujer de Sebastián Wainraich aseguró que Milita "Es nuestra Madonna argentina". Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones...