El impactante motivo por el que Guido Süller decidió vender su espectacular mansión

En tanto, a pesar de reconocer que logró hacer realidad la casa de sus sueños, el hermano de Silvia Süller confió que fue pensada para habitarla en pareja y hoy sus 63 años, está soltero.

“Esto fue proyectado cuando yo estaba en pareja. No te olvides que yo me casé y soy antiguo, de los que pensábamos que el casamiento era para toda la vida y me fue mal, fracasé. Mi pareja me dejó y yo me quedé solo en una casa gigante”, reveló sincero Guido a Infobae. Al tiempo que admitió: “Era, es y será la casa de mis sueños, porque realmente lo tiene todo. La gloria de un arquitecto es lograr vivir en la casa que él diseñó”.

No obstante, con el paso del tiempo Süller de dio cuenta que semejante mansión no iba de la mano con la sencillez que pretende para su vida actual. “Era como la casa de una estrella, al punto que en la puerta hay una baldosa con una estrella como en el Paseo de la Fama de Hollywood. La casa la hice pensando en el personaje, para la tele, para que venga la prensa a grabar. Siempre hice una vida cinco estrellas, pero lo que más buscaba era un hogar, un hogar cálido con olor a pan casero”, confesó.

Es por eso que Guido reveló que tiene previsto instalarse de manera definitiva en su chacra de menos de dos hectáreas en Baradero, provincia de Buenos Aires, donde tiene la posibilidad de estar en contacto diario con la naturaleza y la vida sana.

“Me levanto y no tengo que ir a la verdulería y comprarme una naranja para exprimirme un jugo. Yo tengo mis plantas de naranja, de mandarina, en un mes ya voy a tener duraznos, ciruelas, damascos, además de mis papás, batatas, cebolla de verdeo. Es un lugar muy sencillo, pero tiene ese calor de hogar. Amaso pan y la casa huele a pan casero y no hay nada más lindo que comer de lo que te da la tierra”, concluyó entusiasmado.

Guido Süller mostró el antes y después de sus cirugías: impactante transformación

En un posteo en su cuenta de Instagram, Guido Süller mostró a fines de agosto pasado el antes y después de sus cirugías. El mediático compartió una foto del 2022 y otra actual, donde se puede observar cómo cambió su apariencia.

“Qué cambio, doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, expresó el hermano de Silvia Süller en la publicación.

El mediático quedó realmente sin palabras al ver la foto del antes. “Soy una banana, no soy yo. Me niego a aceptar que ese era yo”, exclamó.

Semanas atrás, en su visita a LAM, Guido había revelado que se había sometido a una blefaroplastia, una intervención que tiene como fin la eliminación del exceso de piel y grasa de los párpados.

“Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, explicó.