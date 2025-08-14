Yanina Latorre se quebró en vivo al escuchar el desgarrador relato de Julieta Prandi

A lo que Yanina cerró con una frase que resonó en el estudio: “Muchas gracias, no tenés nada que agradecer, lo hice porque creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras”.

Julieta Prandi contó cómo reaccionaron sus hijos tras la condena a Claudio Contardi

Luego de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictara una condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por múltiples hechos de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, fue la propia modelo quien compartió cómo se encuentran actualmente sus dos hijos, nacidos de esa conflictiva relación.

“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, afirmó Prandi frente a los medios en una rueda de prensa espontánea realizada en la puerta de los tribunales, apenas unos minutos después de que los jueces anunciaran el fallo y ordenaran la detención del empresario vinculado al rubro gastronómico.

Con firmeza, agregó: “A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí". En medio de una mezcla de emociones -entre el alivio, la tristeza y la satisfacción por haber sido escuchada- Julieta subrayó que Contardi “solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado".

"Es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", expresó Prandi por primera vez al referirse al estado emocional actual de Rocco y Mateo. También aclaró que "no hay otra causa" relacionada con el vínculo entre Contardi y los chicos.

"Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié [pero] no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar", explicó la actriz, quien estuvo acompañada en todo momento por Emanuel Ortega, su actual pareja.

Finalmente, Julieta compartió la impresión que tuvo su padre al ver a Contardi en el momento en que se conoció la sentencia. "Me dijo mi papá que tenía cara de nada como de que vino a entregarse, pero arrepentimiento jamás", concluyó.