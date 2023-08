El importante anuncio de Lali Espósito que enloqueció a sus fanáticos

"31.08 a las 9PM. Solo en Spotify", escribió la artista junto a un video que mostraba parte de sus grabaciones en un estudio y obtuvo medio millón de visualizaciones en dos horas.

Lali Espósito anuncia nuevo tema

A su vez, tras el anuncio, realizó distintos tweets con frases de amor que inmediatamente sus seguidores relacionaron con lo que seria la letra de la nueva canción. "Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas", expresó en primer lugar.

"Y con el tiempo fui aprendiendo a ser robot. Era programable en cuestiones del amor", agregó en una segunda publicación. "¿Huelo balada?", "Ya quiero escuchar todo", "Necesito el sonido de esto", fueron algunas de las reacciones entre los comentarios.

Lali Esposito reveló el secreto más grande de su carrera

En un video, que subió a su cuenta de Instagram, Lali Espósito reveló algo inédito. En tono de humor, la estrella del pop contó cómo es el proceso creativo que afronta cada vez que piensa en lanzar un nuevo single.

“Hoy les voy a enseñar cómo es hacer un hit en el estudio”, dice la intérprete de ¿Quiénes son?, su más reciente éxito, en el inicio de la grabación.

”Todo empieza con una buena base”, señala en otra parte del video y muestra a un operador frente a los controles del estudio.

Lali sale disparada de un lado a otro, pone su mano en una botonera y dice: “Apretar un montón de perillas que no sabes para qué son”, y luego agrega: “Conectar con las fuentes homosexuales”, “Activar las perillas del pop”, “Y una canción no es una canción sin unas buenas ‘bars’”.

Finalmente, la estrella de la música entra a la sala de grabación y remata: “Ahora solo resta que la inteligencia articula haga lo suyo”, mientas suena parte de lo que será su próximo tema.