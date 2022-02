El increíble viaje de Reina Reech a las pirámides de Egipto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reina Reech (@reynareechok)

En tanto, en las últimas horas compartió un nuevo recorrido por aquellas tierras. En este caso, por las míticas tres pirámides principales de Giza: Keops, Kefrén y Micerinos. Podemos decir que son las más famosas. "Este es el lugar más imponente e importante de Egipto, difícil describir en palabras lo que uno siente ante tanta memoria ancestral, es un legado que aún hoy es un gran misterio para la humanidad. Tan solo la contemplación te inspira a conectar con el alma y abre el corazón", aseguró la actriz, conductora y coreógrafa.

Reina Reech Egipto 1.jpg Reina Reech en las pirámides de Egipto.

Además explicó el por qué de la importancia de las tres pirámides. Guiza, conocida como pirámide de Keops , es la más grande, la más antigua de las siete maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Kefrén es algo más pequeña, pero con sus 143,5 metros es la segunda pirámide más grande de Egipto. Al tiempo que la Pirámide de Micerinos es la menor del conjunto, pero no por ello menos interesante. Cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100 metros de lado.

2.jpg Reina Reech en Egipto.

Reina Reech habló del mito sobre el padre de Juana Repetto

La actriz y bailarina Reina Reech durante 2021 estuvo invitada al ciclo Debo decir, en América, donde se refirió a la versión que corrió durante años sobre quién era el padre de su hija, Juana Repetto. El mito instalado en el inconsciente colectivo decía que el padre de su hija era Ricardo Darín y no Nicolás Repetto. “No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”, indicó sobre ese rumor que se instaló durante años en el medio.

Y amplió sobre el tema: “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”.

reina reech 1.jpg Reina Reech el año pasado se refirió al mito que aseguraba que el padre de su hija Juana era Ricardo Darín y no Nicolás Repetto.

En tanto, recordó que Ricardo Darín no se hizo problema por ese rumor: "Él se toma todo en joda. Estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y Ricardo estaba abajo. Un día entro y él estaba con Norma Aleandro. Me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque Juana vivía ahí. Y yo le respondí: ‘Qué lindo, cariño...’. Él me explicó: ‘¡Todos saben que estoy hablando en joda!’. Y yo le respondí: ‘Bueno, sí, pero acá quedó como... (la duda)’. A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”.

Y manifestó al respecto: “Debe ser horrible, supongo. Pero creo que también, cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, sobre todo, sabe que no le va a mentir con una cosa así jamás. Mi hija no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría. Y la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.