El inédito drama de Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas en el aeropuerto: "Llorar"

Sin embargo, durante todas esas horas, Daniela Celis fue contando desde su cuenta de Instagram la angustia que pasaron por lo que sucedió con los vuelos en el mismo día.

“Perdimos el vuelo original. Nos volvemos. No solo eso que volvimos a intentar viajar a la tarde y no llegamos al segundo vuelo. Thiago no me quiere ni ver jaja", dijo Pestañela desde sus historias y remarcando el enojo de su novio por lo sucedido.

Y luego mostró cómo la había afectado esa situación: "Mi cara y ojeras de llorar toda la tarde”, mostró con una selfie de su rostro.

Luego, tras perder dos vuelos en un día, finalmente Daniela Celis y Thiago Medina con las gemelas pudieron viajar a Buzios y ya se encuentran disfrutando en familia de las vacaciones.

“Encontramos un tercer vuelo y estamos yendo. Ellas son lo más buenas del planeta tierra”, comentó ya aliviada Daniela Celis.

Thiago Medina se quebró por sus hijas y no ocultó sus lágrimas: "Le da miedo"

Thiago Medina y Daniela Celis comparten a diario todo sobre sus hijas, las mellizas Aimé y Laia. Sus fans están siempre atentos a las novedades que suben sobre la crianza de sus pequeñas.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la morocha mostró la reacción de su pareja luego de tomar una firme determinación.

Thiago y Daniela acordaron que las niñas irán a un jardín maternal. El muchacho de La Matanza entró en llanto porque estará alejado de sus hijas.

“Thiago se puso a llorar porque le da miedo, dudas e inseguridades de que las bebas vayan a un maternal”,expresó la ex Gran Hermano.

Thiago reveló que disfruta mucho pasar tiempo con ellas. "Quiero darles lo que yo no tuve a ellas. Es eso, estar acompañado y estar para ellas, me gusta”, argumentó.