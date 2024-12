El inesperado cambio de rumbo de Marcelo Polino: "Quiero ir por otro lado"

Es así que en este contexto y tras ser distinguido como mejor jurado en la reciente entrega en Miami de los premios Martín Fierro Latino 2024, Marcelo Polino habló de su presente en el programa producido por Marcelo Tinelli.

Marcelo Polino - menos uno - captura.jpg

“En general es un formato que yo conozco porque fue el primero que hice en la productora, y hace18 años que estoy. Sumando todos los que hice, es mi reality número 31, es un montón para mí. A mí me gusta mucho el formato de reality", confió el periodista en diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

Al tiempo que reveló con total sinceridad: "Yo me siento muy bien haciendo de jurado. De hecho, me han ofrecido para hacer programas de espectáculos en la tele. Pero no quiero hacer más chimentos. Quiero ir por otro lado”.

En tanto, al ser consultado si aceptaría volver a formar parte de un programa dedicado a la farándula, Polino sorprendió al confiar que resultó una jugada fuerte salir de su "zona de comodidad". Y argumentó: "A mí me surge fácil hacer el chimento, hacer la movida del puterío entre famosos, la tengo como súper clara", para remarcar que hace algunos años ya empezó a hacer teatro con (Antonio) Gasalla, después con Nacha (Guevara) y recientemente con Fátima (Florez).

“En mis espectáculos solo voy más por el lado del humor, donde por supuesto en mis monólogos mezclo la farándula. En realidad yo soy así, yo soy muy explosivo laburando. Después soy una persona con un perfil súper bajo, no salgo mucho de mi casa. No es que estoy todo el tiempo hablando de la farándula o poniendo ceros por la vida”, concluyó reflexivo dejando en claro que su futuro está en el teatro y en los realities, adelantando que ya fue convocado para integrar el jurado de la 20° edición del Bailando el próximo 2025.

Marcelo Polino y Nacha Guevara en el teatro.jpg

Marcelo Polino y su amor secreto: la historia que salió a la luz

Sorpresivamente Marcelo Polino habló como nunca antes de su vida privada. Siendo una persona de un extremo perfil bajo en lo que a su vida privada se refiere, el popular periodista y reciente ganador del Martín Fierro Latino, inesperadamente reveló la novia, hija de un famoso cantautor, escritor y director de teatro argentino.

“No se sabe nada de mi vida privada, básicamente porque no tengo, siempre digo lo mismo. Viste que yo digo que me encierro y gente amiga mía me dice ‘che, ¿en qué andas? ¿Qué hiciste el fin de semana?’. Yo cuando no hago nada, no hago nada, pero de nada”, le confió entre risas a Carmen Barbieri en Poco Correctos (El Trece).

Marcelo Polino - Martín Fierro Latino.jpg

En tanto, absolutamente sincero reconoció cuáles han sido siempre sus prioridades. “No chongueo. Tengo la líbido puesta en otro lugar. Mis amigos me joden. Yo no soy una persona que tenga una vida sexoafectiva importante. Siempre tuve objetivos laborales y me gusta estar solo. De hecho, no he convivido con nadie. Yo estoy tan enamorado de mí que es difícil que me pueda enamorar de otra persona. Lo que yo me doy, no me lo va a dar nunca nadie”, explicó.

Pero fue allí cuando recordó la importante relación sentimental que mantuvo en reserva por muchos años con Carmela Fisher, nada menos que la hija de Pipo Pescador, con quien vivió en España. “Me fui a vivir a España con la hija de Pipo, que era mi pareja, Carmela”, deslizó con un dejo nostálgico ante el paso de los años y su amor de juventud del que guarda el mejor de los recuerdos.