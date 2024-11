Marcelo Polino hundió a Pepe Ochoa con su letal devolución en el Cantando 2024

"La luz representaba ese momento que ella vende su cuerpo a los hombres", le explicó Ochoa. "Fallido, fallido. No, no. No es por ahí, chicos. Vengo más generoso, voy a valorar la galera. Buenas noches", dijo el jurado e inmediatamente puntuó a la pareja con un 1.

Ahí, intervino la coach del participante: "El arte es subjetivo y la teatralidad también".

Luego, Pepe defendió su perfomance: "El jurado puede votar lo que tenga ganas, porque es un reality. Ya nos pasó una vez con Amor gitano que nos tiraron todo abajo. Yo vengo acá a hacer cosas que me representen a mí".

"El jurado es parte de este proceso, lo respeto, me parece que está bárbaro, y después el resto me tiene sin cuidado", agregó Ochoa. Por último, aseguró: "No me deprime que me pongan un 1, porque estoy muy contento con lo que trajimos a la pista. Si yo estuviese dubitativo creo que sí me modificaría".

El escandaloso motivo detrás de la renuncia de Flavio Mendoza al Cantando 2024

En las últimas horas el periodista Ángel de Brito confirmó la inesperada renuncia de Flavio Mendoza como jurado del Cantando 2024 (América).

Tras la incertidumbre que generó su repentina decisión, en Intrusos (América) dieron detalles acerca de lo que ocurrió durante las grabaciones del programa y que provocó la baja del artista.

“Después de haber pasado una jornada muy difícil en el día de ayer, podemos confirmar que Flavio Mendoza renunció al certamen y no hay marcha atrás. Indeclinable", anunció el movilero desde el estudio del Cantando.

Luego, explicó: “Lo que sucedió fue que tuvo un ida y vuelta con La Bomba Tucumana porque ella llegó un poco tarde a la grabación, explicó que le habían avisado un poco tarde y estaba mal de tiempos. Flavio se lo tomó mal porque ya venía con algo para decirle”.

Ante eso, Josefina Pouso, ex participante del certamen, aportó: “Fue bastante el atraso y sé que no era solamente Flavio el enojado sino que era todo el equipo porque a todos se les complicó mucho el retraso que hubo. Terrible fue”.

“El Chato Parada me decía que cómo surgió todo tan rápido, y Flavio venía tan mal, decían que estaba un poco tenso porque se venía su debut en la obra y van a esperar que debute, pasé el fin de semana, y van a retomar conversaciones”, agregó el cronista.