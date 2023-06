El inesperado gesto de Claudia Villafañe con Juan Darthés, que sorprendió a todos

Embed

"Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas", comienza diciendo Darthés en el video.

"La Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante", remarca en otra parte de la grabación.

En el posteo llamó poderosamente la atención el like de una famosa. ¿De quién se trata? De Claudia Villafañe, que decidió darle su respaldo al actor luego de la resolución de la Justicia brasileña.

Claudia Villafañe like Juan Darthes.jpeg

La reacción de Thelma Fardin ante el video y la reaparición pública de Juan Darthés

En un nuevo episodio del enfrentamiento entre Thelma Fardin y Juan Darthés, la actriz volvió a los escenarios teatrales en lo que se convirtió en un bálsamo para su espíritu, tras el reciente fallo de la Justicia brasileña a favor del actor, a quien acusó públicamente de violación.

En una entrevista exclusiva con TN Show, Fardin expresó su indignación y contundencia respecto a la reaparición pública de su excompañero de elenco en la exitosa serie juvenil "Patito Feo".

thelma-fardin-juan-darthes.jpg La reacción de Thelma Fardin ante el video y la reaparición pública de Juan Darthés

Darthés, por su parte, publicó un video en el que agradecía el apoyo recibido por parte de sus seguidores. Fardin, al enterarse de la grabación, no se quedó callada y respondió de manera contundente: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar".

La actriz también reconoció que, desde que realizó la denuncia en diciembre de 2018, ha invertido una gran cantidad de dinero y energía en el proceso judicial, pero esto no la ha frenado en su lucha por la verdad y la justicia. Con un mensaje dirigido a las jóvenes, Fardin afirmó: "Estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado".

Después de casi cinco años de silencio, Juan Darthés rompió su mutismo el pasado domingo. El actor, acusado por Thelma Fardin de abuso sexual ocurrido durante una gira de "Patito Feo" cuando ella tenía 16 años, se refirió a la reciente resolución de la Justicia brasileña en un video difundido a través de las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando.

"Ya han pasado casi cinco años. Hablar sobre la destrucción de mi vida, mi pasado, mi trabajo y el daño irreparable no tiene sentido. Creo que tú lo sabes y no me detendré en eso, porque cada uno tiene sus propias luchas", expresó Darthés en el video.

Tras la aparición del video, se difundió una carta en la que el actor elogiaba la labor de su equipo de abogados. "Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón", señaló. Además, añadió: "Gracias, Fernando Burlando, por tu amistad y por enfrentar tanta hipocresía y mentira".

"El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad existe", concluyó Darthés en su mensaje.

El conflicto entre Thelma Fardin y Juan Darthés continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la esfera pública. Mientras Fardin reafirma su compromiso de buscar justicia, Darthés se defiende y agradece el respaldo de su equipo legal, dejando en claro que las diferencias entre ambos actores aún no encuentran un punto de reconciliación.