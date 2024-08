El inimaginable motivo por el que Oriana Sabatini pospuso su luna de miel con Paulo Dybala

Ese evento musical fue muy esperado por Oriana ya que quería ver de cerca el show del estadounidense Travis Barker, baterista de la banda de rock-punk Blink 182, quien se presentaba en esa fecha y cerró el festival.

Ori asistió al lugar con una original cartel escrito a mano que decía en idioma inglés y con varios corazones: “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”.

Lo cierto es que Oriana Sabatini tenía en agenda este viaje con amigas y por eso pospuso por unos días su luna de miel con el futbolista de la Roma de Italia.

La artista se mostró como una fanática más del músico y disfrutó del show en Estados Unidos. "Chicago de mi coraaaa", expresó en un posteo de Instagram con imágenes junto a sus amigas en el evento musical.

Oriana se mostró disfrutando de una jornada a pura cerveza, buena música y clima de total alegría junto a un grupo de amigas que la acompañó en el viaje.

Oriana Sabatini habló a fondo del drama que vivió al sufrir anorexia: "Es difícil"

En medio de la alegría por su reciente casamiento con el futbolista Paulo Dybala, Oriana Sabatini recordó un mal momento que pasó a nivel de salud cuando sufrió de graves trastornos alimenticios en su adolescencia.

Como parte de su ciclo de streaming en charla con la ex capitana de Las Leonas, Noel Barrionuevo, la artista recordó ese duro momento personal que le tocó pasar.

”Cuando estaba transitando por la anorexia, obviamente, flaquita, todos los que me contrataban estaban felices de la vida", comenzó su valiente relato Oriana Sabatini.

"Claro, cuando empecé con el trastorno por atracón, ahí es cuando yo llegaba al set y todos se miraban entre ellos como diciendo ‘esta no es la chica que nosotros contratamos. No puede ser que la semana pasada te veías de una manera y ahora te ves de otra’. Y yo tenía 15 años, ¿Entendés?", le decía Oriana a Noel.

Y remarcó sobre esa angustiante situación: "Es tan difícil y las personas por ahí te quieren ayudar, pero no hablan con vos y hablan con tus papás para ver si pueden hacer algo, o hablan con tu colegio, y a vos nunca te preguntan cómo estás, y por ahí en el intento de ayudarte, lo que más hacen es lastimarte”.

La destacada deportista Noel Barrionuevo, campeona del mundo y medallista olímpica, sufrió de trastornos en la alimentación durante veinte años, algo que hizo púbico desde las redes sociales en 2023, a través de un emotivo posteo en redes sociales.

"Desde muy chiquita, de adolescente, empecé a tener problemas con la comida. Estaba en el colegio secundario y toda mi familia se vio alertada con estos cambios abruptos de actitud, físicos y emocionales. Mis papás y mis hermanos se querían acercar a mí y siempre les respondía ‘salgan de acá’, ‘yo estoy bien’. Hasta que un día, cuando terminaba la secundaria con 17 años, mis papás dijeron ‘acá hay que hacer algo, esta chica está mal’. Es ahí cuando empezaron a buscar algún centro y hacer entrevistas con profesionales de la salud, para ver si me diagnosticaban o no y ver qué ayuda necesitaba. Ahí arranqué todo este proceso de recuperación", reveló Barrionuevo.

"Caí en un lugar increíble, gracias a Dios. Fue clave porque me permitió salir sumamente fortalecida de todo esto, que la verdad es una mierda para las personas que lo padecen. Pasás por un montón de situaciones horribles: te autoagredís, te autoboicoteás en todo, es totalmente insano. Estuve en ese lugar muchos años, muchos, y paralelamente me pasaba que iba creciendo en el hockey. Entonces, para mí fue muy difícil todo, todo, todo, pero tuve la contención necesaria. Es muy loco, aunque es lo que me tocó y así hice mi camino deportivo, con esta enfermedad y a la vez con mucho éxito con Las Leonas", agregó con valentía.