El irónico comentario de Lali Espósito sobre Javier Milei: "Yo lo voté"

"Y ya lo ve, y ya lo ve... el que no salta, votó a Milei", cantó el público de manera fervorosa ante la salida de la artista al escenario. A lo que ella, mientras tomaba agua, reaccionó de manera irónica: "Bueno, yo no salto, lo voté", dijo con una sonrisa.

Luego, Lali Espósito siguió adelante con la próxima canción de la lista. El presidente había cuestionado a la cantante por recibir dinero de anteriores Gobiernos provinciales para distintos shows en un contexto de grave crisis económica que atraviesa el país hace tiempo.

"Lali Depósito", había manifestado Milei para referirse a la cantante, lo que generó una fuerte polémica entre los dos.

Video: @divaesposs.

lali esposito.jpg

Jimena Barón respaldó a Lali Espósito en su cruce con Javier Milei y se enojó fuerte con sus haters

El presidente Javier Milei llamó "Lali Depósito" a Lali Espósito por los shows en los que participó costeados por los Gobiernos anteriores y esto generó una fuerte polémica entre los dos y abrió un amplio debate en la sociedad. En este sentido, al igual que otros tantos famosos, Jimena Barón dio su opinión sobre este tema y dejó en clara su postura en favor de su colega.

“Hostigar públicamente a una compañera laburante es violento. Hombres violentos no es buen marketing. Al menos por marketing debería estar mejor asesorado, acaba de empezar usted, no como Lali que ya tiene 20 años de carrera. La cultura no se mancha”, indicó desde sus historias de Instagram.

Luego, en una serie de videos que compartió, amplió sobre la posición de los famosos ante ciertos temas: “Hay algo como un poco irónico que es que ante el pedido, primero, que el famoso tenga que hablar. Últimamente el famoso... yo voy a un evento, ponele, porque me pagan para ir a muchos eventos, como también hay eventos en los que no me pagan, y ahora, por ejemplo, para un famoso, cantante, actriz, lo que crean que soy, yo sé que llego y voy a tener que contestar sobre el Presidente, sobre la persona que se expresó contra el Presidente, sobre Gran Hermano, sobre la separación de no sé quién, sobre la novia nueva del padre de mi hijo. Y digo, ¿en qué momento somos tan importantes y necesitan tanta opinión, tanta palabra del famoso? ¿Qué crédito tengo por ser famoso? Nada. Yo soy una mina más que ya saben todos los mocos que me mandé, que sigo teniendo acá al pibe sola todos los días para criarlo, ¿Hay que saber todo? ¿Qué es, el Carrera de mente?”.

Y remarcó al respecto de las constantes críticas que recibe: “La red social, es la red social y vos la usas para lo que quieras y lo que puedas. Si podes facturar, facturarás, si sobra la guita, te chupa un huevo y no facturas en la red social, Si hacés surf, subirás solo fotos de olas, digo que esto se volvió algo medio raro de que estás en tu casa, o estás en Quequén, en la playa, y pasa algo y te empiezan a putear porque vos no saliste a decir nada. Entonces, ¿cómo es esto también? ¿tenés que largar el churro y contestar rápido y hacerte la preocupada en medio de la playa en bikini?”.

“Pará, dejame ver qué pasó, si pienso que puedo llegar a decir algo piola que valga la pena que yo salga en redes diciendo algo o no. porque por ahí soy re pelotuda con el tema, no voy a decir nada copado, no voy a sumar nada, entonces prefiero no hablar. No tenemos que hablar, lo que digas, aparte, va a estar mal y te van a dejar de seguir un montón y un montón te van a empezar a amar y a decir ‘sí, al fin, buenísimo, estábamos esperando’, y ahí vas a tener a los que se decepcionaron por lo que dijiste, y los que estaban decepcionados porque no habías dicho eso que ahora sí dijiste”, continuó Jimena Barón.

“Y algo que me pasa ahora, hoy que acabo de llegar, que me fui un millón de días de vacaciones y entré a Twitter y me empezaban a decir por qué no había hablado de Lali, cuando yo ya había hablado, pero después pasó otra cosa y vuelven a putearte los que la quieren defender de la agresión que recibió y te agreden a vos porque no dijiste nada. Entonces, las agresiones que podamos zafarnos ente nosotros, zafemos de eso, ¿nos vamos a estar cagando a puteadas? ¿Ustedes entienden que vos podés tener más de seis millones de seguidores en Instagram y ser cantante y ser famosa, ponele, e igual ser una persona que por ahí puede no enterarse de algo, o se entera y no tiene algo muy piola para decir, o por ahí no tiene ganas de decir algo y que la gente te re cague a puteadas durante un millón de días?”, siguió profunda la cantante.

Y llamó a la gente a terminar con la grieta instalada en la sociedad: “Paremos un poco con la expectativa con la persona famosa, es mucha agresión que no va, yo no soy política, yo no laburo, yo no le estoy sacando la guita a nadie y no tengo que dar una opinión muy brillante sobre nada porque soy cantante, hago canciones. Algunas están buenas, otras serán una poronga, pero paren, paren un poco. Y puede haber cosas que no te gusten y detectar cosas que están mal sin compartir con esa persona algo, política, religión, cultura, lo que sea, es así de simple. Chicos, abran la cabeza, no podemos estar con esa grieta de mierda, antigua, en este país que si el otro votó a tal o cual que lo hagan mierda. Eso es una pelotudez, somos personas, y no caigamos en esa de la grieta y la violencia, entre nosotros no“.