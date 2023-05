El jugado coqueteo de Beto Casella con la desnudez en una nueva apuesta laboral: "Lo estoy evaluando" 

Así lo hicieron saber en Socios del espectáculo (El Trece), donde revelaron que quieren a Casella como parte del staff de una nueva puesta argentina de la conocida pieza teatral. Y para corroborar la información, compartieron un audio del periodista. “Efectivamente, me llamó el director Diego Rinaldi para sumarme al elenco de este clásico del cine y hemos hecho incluso una prueba de baile”, confió Beto.

Beto Casella convocado cmo stripper en teatro - Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que dejó en claro el motivo que lo frena. “El tema es que salen desnudos y estoy viendo porque es una tema la desnudez, sobre todo a cierta edad. No es que haya que ponerse en forma de stripper porque justamente estos tipos no lo son, pero hay pudor”, admitió sincero.

Por último, Beto Casella reconoció que todavía no tomó una decisión. “Ahí estoy. Lo estoy pensando; lo estoy evaluando. La propuesta está linda y yo lo agradezco, pero yo no lo definí todavía. No sé si me veo bailando Donna Summer en un escenario con 200, 300 personas mirando y uno solo con medias puestas”, cerró chistoso el conductor de El Nueve.

Beto Casella y Luis Ventura se reconciliaron tras varios años peleados: "Berretines de..."

Beto Casella y Luis Ventura, quien ultima detalles de lo que serán los Martín Fierro 2023, estuvieron distanciados desde hace varios años por algunas pequeñas diferencias que los fueron alejando en el medio artístico.

Lo cierto es que en una entrevista para el ciclo radial Cinco de copas, en el que trabaja Facundo Ventura, hijo de Luis, ambos salieron al aire y fumaron la pipa de la paz, dejando de lado aquellas diferencias. “Por mi parte el distanciamiento está cerrado. Cuando me preguntan del tema, ya no opino más. Ya está, pasaron más de 10 años”, indicó Beto.

luis ventura beto casella.jpg

Y amplió: “Me parece que un poquito nos falló ese machito forro que tenemos en el interior, que no nos permitía llamarnos para solucionar todo hablando. Hay que mirar para adelante y sabiendo que tenemos a nuestros hijos mirando, tenemos que dar el buen ejemplo”.

“Se le nota que es un tipo que viene de la gráfica. Eso le da una gran ventaja en los medios de comunicación. Luis tiene esa formación y se le nota cuando habla. Es un profesional todo terreno”, siguió el animador.

“Pónganle el nombre que quieran, pipa de la paz o lo que quieran. Lo importante es que hay una actitud conciliatoria de dos tipos grandes que siguen madurando a esta edad”, remarcó el conductor de Bendita.

A lo que Luis Ventura explicó después: “Para mí fue una pelea infame, por berretines de pendejos, que no tendrían que haber ocurrido”. “Lo conocí cuando laburamos juntos y lo quise mucho. Por eso mi bronca fue más grande, porque vino de parte suya. Ya está todo bien”, comentó el periodista.

Y destacó el trabajo de Casella: “El tiene el sello de la gráfica en la frente. Le distingo que en el medio de un programa popular como Bendita, se toma su tiempo para la reflexión y para su pensamiento”. “Con Beto ya está todo bien, estoy contento de todo esto. Me puse muy feliz de que su hijo haya ganado un Martín Fierro. Me gustó porque por más que uno esté peleado, hay sentimientos que te siguen haciendo vibrar el corazón”, finalizó Ventura.