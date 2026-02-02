A24.com

El lado oculto del pasacalles a Griselda Siciliani y los nuevos chats que complican a Luciano Castro

Luciano Castro sorprendió con un pasacalle para Griselda Siciliani, pero en Infama revelaron nuevos chats con otra mujer que lo complican.

2 feb 2026, 11:00
Después de que se conociera el romántico gesto que habría tenido Luciano Castro con Griselda Siciliani para reconciliarse -un pasacalle que decía: “Te amo, Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”-, en Infama (América TV) revelaron que el actor no habría dejado atrás sus viejas costumbres y que existirían nuevos chats con otra mujer.

Desde Mar del Plata, el periodista Oliver Quiroz dio detalles que confirmaron la autoría del pasacalle. Según relató, una persona cercana al actor le transmitió la conversación que mantuvo con él: "La persona tiene diálogo con Luciano y le pregunta: 'Che, ¿es verdad?'. Primero Luciano dijo: 'Mirá, no, no sé, por ahí lo hizo alguien'. Después dijo: 'No, lo puse en su momento cuando fue la primera separación o la primera crisis cuando salió el 'Hola, guapa'. Y después, a los minutos, le termina confirmando y le dice: 'Sí, lo hice yo porque quiero reconquistar a Griselda'. Así que ese pasacalle lo puso Luciano Castro".

Pero la información no quedó ahí. Quiroz sorprendió al estudio con un dato que generó impacto: "Marce, y la información que tengo, escuché un audio y el 'Hola, guapa' queda chiquito al lado de pasacalles".

El periodista relató que Castro estaría enviando mensajes a otra mujer y que tuvo acceso a pruebas: "Luciano Castro le está mandando mensajes a una señorita y ayer en la fiesta encontré a la amiga que le compartió los mensajes. Entonces le digo: '¿Cómo sé que es verdad?'. Y me muestra una serie de chats, me muestra el número, coincide, porque yo también le he mandado mensajes a Castro y nunca me ha respondido, entonces coincide el mismo número y me hace escuchar un audio que dice: 'Mirá, si necesitás unos abrazos, unos besos, aquí estoy yo'".

Uno de los panelistas intervino con cautela: "Habría que ver la temporalidad de los audios". A lo que Quiroz respondió con precisión: "Es de esta temporada. Te puedo decir que hay mensajes hasta desde el jueves, creo".

Además, el periodista dio más detalles sobre la mujer en cuestión: "No es conocida, tiene menos de 30".

Cuál fue la mordaz actitud de Sabrina Rojas al pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani

El fin de semana se viralizó una imagen en redes sociales que volvió a poner bajo la lupa a Luciano Castro y Griselda Siciliani. La imagen reavivó el recuerdo de aquellos polémicos audios del actor, cuando se lo escuchaba hablar en tono español con otra mujer durante su estadía en Madrid a finales del año pasado.

La imagen la difundió la cuenta oficial de X del programa LAM (América TV), donde mostraron un llamativo pasacalles con un mensaje romántico colocado frente a la casa de la actriz. Según trascendió, la iniciativa habría sido de Castro, en un intento urgente por recomponer la relación después del escándalo mediático.

"Me contaron que Luciano Castro está desesperado por reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles, miren esto, impresionante", expresó el panelista Pepe Ochoa, quien relató la situación en vivo y exhibió el cartel que dejó boquiabiertos a los vecinos de la zona.

La publicación no tardó en generar comentarios y reacciones en redes. Entre quienes se pronunciaron estuvo Sabrina Rojas, expareja del actor, que compartió su mirada con un tono cargado de ironía. Sin nombrar directamente a nadie, la conductora dejó clara su postura con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

“Quiero creer que no es real”, escribió en una de sus historias, acompañando la frase con un clip del humorista brasileño Eduardo Sterblitch, donde se lo ve con gesto de desconcierto y risa.

Más tarde, Rojas amplió su reflexión: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

Para reforzar su comentario, la actriz compartió un video en el que se observa a un joven cayendo tras lanzarse desde una escalera, como metáfora de lo que estaba diciendo. Finalmente, cerró con un toque filoso: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

