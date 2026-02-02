Apareció un extraño video de Luciano Castro tras el pasacalles que le dedicó a Griselda Siciliani

Y en medio de esta situación, ahora apareció un video de Luciano Castro comprando en un negocio de Mar del Plata. "El actor fue captado comprando en un almacén del barrio Rumencó de la ciudad de Mar del Plata día posterior a que apareciera un pasacalle en la puerta de la casa de la protagonista de Envidiosa", detalló Gustavo Mendez al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram.

Desde que las imágenes del pasacalle comenzó a circular en redes y portales, la actriz eligió el silencio absoluto. Tampoco hubo publicaciones, stories, indirectas ni movimientos en su cuenta de Instagram. PrimiciasYa intentó comunicarse con ambos pero ninguno respondió por ahora.