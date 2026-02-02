A24.com

Apareció un extraño video de Luciano Castro tras el pasacalles que le dedicó a Griselda Siciliani

Luciano Castro tuvo un particular gesto al filtrarse un video de él en las últimas horas y que no se lo dejaron pasar en medio del escándalo con Griselda Siciliani. Miralo.

2 feb 2026, 08:34
Este fin de semana se supo que Luciano Castro le habría dedicado un pasacalles a Griselda Siciliani y despertó todos los rumores en las redes sociales. La relación entre los actores terminó después de que se filtró un audio del actor intentando seducir a una mujer en España.

Según se dijo, Castro estaría tomando una drástica decisión para intentar volver con Siciliani. Informaron que habría optado por expresar su amor a través de un pasacalles aunque muchos pusieron en duda si realmente lo hizo el actor.

El cartel decía: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, y en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales, reavivando memes, debates y especulaciones.

Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), la decisión de separarse fue de Siciliani y marcó un quiebre definitivo. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, reveló la periodista tras hablar con la actriz.

Y en medio de esta situación, ahora apareció un video de Luciano Castro comprando en un negocio de Mar del Plata. "El actor fue captado comprando en un almacén del barrio Rumencó de la ciudad de Mar del Plata día posterior a que apareciera un pasacalle en la puerta de la casa de la protagonista de Envidiosa", detalló Gustavo Mendez al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram.

Desde que las imágenes del pasacalle comenzó a circular en redes y portales, la actriz eligió el silencio absoluto. Tampoco hubo publicaciones, stories, indirectas ni movimientos en su cuenta de Instagram. PrimiciasYa intentó comunicarse con ambos pero ninguno respondió por ahora.

