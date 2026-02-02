El gesto de Facundo Arana con María Susini tras separarse que impactó a todos: el video

Embed

El artista compartió una publicación de su ex donde se la ve con la tabla de surf en mano rumbo al mar en las playas de Mar del Plata, practicando su deporte favorito en el verano, acción que despertó ternura entre sus seguidores.

Susini se mostraba relajada y sonriente ya lista para ingresar al agua y acompanó la publicación con la canción Here Comes the Sun de The Beatles.

Con ese simple posteo y republicación de Facundo Arana cargado de significado, ambos dieron muestra del buen vínculo que mantienen pese al recienet final como pareja tras casi dos décadas juntos.

Por el momento la modelo optó por no brindar declaraciones en público acerca de su separación de Arana y aferrarse a la actividad deportiva y el amor de sus hijos.

El especial pedido que hizo Facundo Arana por la separación de María Susini

A unos días de conocerse su separación de María Susini, Facundo Arana convocó a los medios de prensa para dar un breve testimonio sobre el tema y donde hizo un especial pedido a los periodista por este momento familiar que atraviesa.

“Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, comenzó diciendo el actor desde Mar del Plata.

Y agregó: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso".

Facundo Arana destacó además cómo atraviesa este momento: "Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo".

Sobre el final, el actor hizo un sincero y especial pedido a los periodistas en medio del momento que transita por su separación de María Susini.

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó Facundo Arana sin aceptar ninguna pregunta de los cronistas.