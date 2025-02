El llamativo video de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de casamiento

Embed

Ante la mirada de los seguidores, este video no pasó desapercibido y muchos comenzaron a sospechar si no se trataba de un video que tenía detrás una propuesta de casamiento.

“¿Por qué tanta felicidad? ¿Se cansan?”, comentaron en la cuenta de @elejercitodelam abriendo un gran debate acerca de si el posteo tenía otro significado oculto.

En tanto, distintos usuarios comentaron: "Lo mejor que pueden hacer es casarse así Wanda deja de molestarlos", "El sueño de Mauro", "¿Le pagan a alguien para que los grabe todo el día?", "Se van a casar, algún pibe tendrán", "Pero ni se divorció".

rumores de casamiento Mauro y la China

Donde estuvieron la China Suárez y Mauro Icardi mientras Wanda Nara recibía su premio en Turquía

Actualmente la ciudad de Estambul en Turquía se convirtió en el foco de la polémica ya que durante el fin de semana viajaron allí Wanda Nara, Mauro Icardi, y la China Suárez.

Lo cierto es que Wanda viajó para recibir el premio turco a Mujer del Año, y desde allí mostró su lujosa habitación en el Ciragán Palace, además de otras postales turísticas por la ciudad.

"Ganee. Best Woman of the Year. Europa Awars thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió emocionada la mediática mostrando la estatuilla que recibió.

Wanda Nara premio en Turquia

Sin embargo, las miradas también estuvieron puestas en la pareja de la actriz y el futbolista que durante la importante ceremonia de premios asistieron a un partido del Galatasaray.

Y es que mientras se daba la premiación, en las redes sociales se viralizaron capturas de ambos en la tribuna a las risas y disfrutando del partido del club donde Mauro juega como delantero.