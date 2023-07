El llanto de Coscu ante la grave denuncia de Néstor en Bloque, quien lo acusó de pedirle fotos a su hija

En este sentido, ante la polémica que se instaló, Martín Pérez Disalvo habló del tema y se quebró en vivo al referirse a la grave acusación del intérprete tropical.

“Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”, dijo Coscu mientras era contenido por sus amigos.

Y añadió: “Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch”.

Los fuertes mensajes de Néstor en Bloque contra Coscu

Coscu pidió primero disculpas por la polémica con María Becerra en Twitter: "Si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es stremear por horas todos los días y que todo el chat te pida que escuche un tema. Nunca fue mi intención y vengo a pedir disculpas por todas mis reacciones en este tweet", escribió el youtuber.

A lo que Néstor en Bloque irrumpió en la polémica tuitera con una grave acusación: "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado", apuntó el cantante.

"Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte", agregó muy enojado.