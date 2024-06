El llanto de la mamá de Matías Alé por la recuperación de su hijo y al opinar de su nueva pareja

“¿Estás feliz con tu nuera? Contáme”, le consultó la conductora, y la mujer no pudo disimular su profunda emoción. “Feliz, orgullosa”, dijo sin poder hablar junto a su hijo y su nuera al lado.

“Estás emocionada Elena, te amo. Lo que has luchado por la salud de tus hijos, sos una gran mamá, una gran amiga, una gran mujer y te mereces que tu hijo hoy se gane el Martín Fierro, se gane la vida, porque hemos llorado las dos por teléfono cuando me enteré que Matu estaba enfermo y que estaba internado”, le recordó Carmen Barbieri, también conmovida.

“Me hacés llorar a mí, hiciste de este muchacho loco, Matías, que lo amamos, hiciste un hombre”, continuó la conductora al ver a Elena tan movilizada por el presente de su hijo. Y al ser consulta por la novia de su hijo, la madre del actor comentó: “Si Mati está feliz, yo estoy feliz”.

“Está emocionada, fue una noche muy especial”, sostuvo Matías Alé al lado de su mamá. Y Carmen comentó: “Yo sé lo que sufrió tu madre para que vos vuelvas con tu salud, como siempre, con tu alegría de siempre. Esta madre sufrió y luchó como todas las madres, entonces, se merece que se llore. Llórate todo, estate con tu hijo, disfrutá esta nuera chiquitita, divina y les deseo lo mejor”.

matias ale madre elena.jpg

Matías Alé le propuso casamiento a su novia tras ganar un Martín Fierro Federal: el romántico video

Luego de ganar en los Premios Martín Fierro Federal en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz, Matías Alé le propuso matrimonio a su novia Martina Vignolo en medio de su discurso sobre el escenario.

“Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó diciendo el actor.

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, continuó.

También expresó: “Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”.

Acto seguido, miró a su pareja y le dijo: “Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querias casar conmigo”.

Ahí, Martina subió al escenario y Alé le dijo: “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, dijo mientras le daba una alpargata de bebé.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le preguntó. “Sí, obvio”, respondió la novia e inmediatamente se abrazaron.