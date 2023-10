El mal momento que atraviesa Yanina Latorre: "Nunca me imaginé esto"

Acto seguido, se lamentó porque la cantidad de seguidores que perdió, y en eso, sus fanáticos la ayudaron a tener alcance en su cuenta secundaria. Ante el gesto, Yanina se mostró agradecida y disparó contra los culpables de la situación. “¿Se puede ser tan pesado de querer hackearme?", expresó.

Y siguió: "Chicos, dejen vivir en paz. Hoy que les voy a decir, ¿buen día? No, día feo, nublado, estoy histérica y desde que me levanté hiperventile porque en la madrugada me entraron mails de hackeó, nunca me imaginé esto. Es como que me cortaron las piernas”.

Yanina Latorre fue filosísima este martes con la Negra Vernaci, quien la criticó duramente y dijo que "se cree más de lo que vale" a raíz de las últimas peleas que tuvo la rubia con distintas figuras del espectáculo.

Ahora, en LAM (América TV), la panelista le respondió sin piedad y dijo verborrágica: "La Negra es una caradura, maltratadora serial. Tiene denuncias de todos los compañeros. Hemos mostrado acá videos con el temita del micrófono, las sillas tirando todo. Los compañeros festejan cuando falta a la radio. Le renunció su amigo (Humberto) Tortonese porque estaba estresado de soportarla. Vive hablando de la gente. Fracasó cada vez que hizo televisión y no llegó nada. Le dijiste put.. a Jésica Cirio y te ganó un juicio, negrita. ¿De qué hablás?"

Como si esto fuera poco, Yanina lanzó: "Yo acepto la libertad de expresión, pero si van a decir falacias sobre mi persona las contesto. Por mí digan lo que quieran. Evidentemente algo les genero, porque soy tema de todos ustedes, debe ser por lo bien que laburo. Negra, soltá a Luciano Castro que seguís mendigándole pi..."

"Sos defensora de Cristina (Kirchner) y sos defensora de Jey Mammón, ahí termina el argumento. Encima le chupás el or.. a Marley, que es macrista, para pegar un viaje gratis al año. Me das pena. Te hiciste famosa por agredir gente. A mí no me rompas las pelo...", disparó muy enojada Latorre.

Ahí, intervino el conductor Ángel de Brito quien recordó que todo esto comenzó por un tuit de los exparticipantes del Bailando 2023, Ian Hachmann y Arna Karls, al que Yanina respondió "vergüenza ajena". La rubia se refería a la coreografía y fue malinterpretado.

"Mínimamente si vas a ser chismes, porque es lo que te garpa, pasando revista, sin ningún tipo de información, informate. No me metí con los de Only Fans. En la coreografía del Bailando les puse 'vergüenza ajena' porque fue espantosa. Yo no busco hate. Y el pibe se subió a eso y me empezó a contestar. Y vos sos tan naba y tan poco informada, porque yo seré contadora devenida en periodista pero vos sos locutora devenida en fracaso, que te ponés a leer una revistita sin saber lo que dije y me acusás igual que Pampito, Carmen Barbieri, Eliana Guercio, Marcela Tinayre por cosas que no dije", cerró enfurecida.