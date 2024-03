La propuesta de Javier Milei para que Mirtha Legrand compre el cine Gaumont y evite su cierre

Y agregó: "Lo del instituto de cine también. Si había alguno que robaba, afuera, que no le den más crédito porque había alguno que robaba".

"Que no cierre el Gaumont chicos también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió con firmeza Chiquita.

En este sentido, Javier Milei se hizo eco de estas palabras de Mirtha y desde la red socia X compartió un mensaje del periodista y politólogo Julio Burdman, quien le pedía a la conductora que colabore económicamente para que la emblemática sala siga con sus puertas abiertas, ante su preocupación sobre el tema.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman, mensaje con la particular propuesta que fue aceptada y replicada desde su cuenta por el presidente de Argentina.

¿Aportará Mirtha para que el cine Gaumont no cierre sus puertas?

javier milei mensaje mirtha legrand gaumont.jpg

La sincera e inesperada confesión de Yanina Latorre a Javier Milei en plena entrevista: "Lo tenía que decir"

Yanina Latorre sorprendió al aire Javier Milei en plena entrevista radial en El Observador y le confió que se arrepiente de no haberlo votado para presidente, tal como le dijo en una conversación privada que tuvieron días antes.

"Yanina, ¿le querés hace alguna otra pregunta al presidente?", le dijo Luis Majul a su compañera de radio. Y ahí Latorre admitió con sinceridad: “La verdad que él sabe que yo no lo voté y realmente creo que me equivoqué y estoy tan esperanzada como todos los argentinos que están recibiendo todo esto muy bien. La verdad lo tenía que decir. Gracias”.

Milei destacó el gesto que tuvo la panelista y destacó su labor profesional: “Te agradezco tu sinceridad. Valoro enormemente tu trabajo y tu valentía y quiero mencionarlo”, le dijo.

Y Yanina amplió al respecto: “Hace poco hablé con Javier y le dije que no lo hacía por él, que lo hacía porque es lo que yo pienso”. "Al margen de quiénes me votaron o no, yo gobierno para los 47 millones de argentinos", cerró el presidente Javier Milei.