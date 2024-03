La fuerte crítica de Mirtha Legrand ante el posible cierre del cine Gaumont: "Tenemos que hacer algo"

Acto seguido, recordó a su hermano José Martínez Suárez, el expresidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: "Mi hermano era un hombre de cine". Y contó: "Tenía un auto con chofer que lo pasaba a buscar todos los días pero nunca lo usó, se iba en colectivo".

"Sabés lo que pasa, es que el Gobierno anterior gastó tanto y robó tanto, y en el INCAA gastaron tanto y mal, que mucha gente es sensible a discursos que, a mí no me gustan, pero son efectivos", opinó el invitado Ceferino Reato.

"Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo. Y que cuiden a los del gobierno para que no roben también", planteó Mirtha.

Mirtha Legrand contó el motivo por el cual Leo Messi nunca fue a su programa

Mirtha Legrand sorprendió al dar detalles de la conversación que su hija Marcela Tinayre tuvo hace unos días con Lionel Messi. En su programa, la diva se refirió al saludo que recibió del ídolo argentino y la relación que tiene con la mamá de él.

“Messi te saludó para el cumpleaños”, le recordó Costa a la conductora, quien explicó: “Sí, sí, porque mi familia estuvo en Miami, Marcela estuvo con él, se tomó fotos, dice que es un tipo adorable”.

“Marcela le dijo, ¿vas a ir al programa de mamá? y él le respondió ‘Sí, pero me da un poco de miedo’”, reveló Mirtha sobre el campeón del mundo y las posibilidades de que esté en su programa.

En La Noche de Mirtha, la Chiqui contó también cómo es el vínculo con Celia, la mamá de Leo Messi: “Celia es divina. Nos tuiteamos con ella”.

“Es amorosa”, agregó y luego contó que su nieto volvió a Argentina de su viaje a Miami y también estuvo con el futbolista: “Hoy lo vi a Nacho y me contó que también estuvo con Messi”.