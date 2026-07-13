La nueva denuncia de Icardi contra Wanda Nara por sus hijas: el duro descargo de Elba Marcovecchio

Y se remarcaba: "La señora Nara desea que sus hijas disfruten la compañía de su padre en sus vacaciones y celebra que este haya decidido prolongar su permenencia en el país por eso mismo no vemos que este encuentro deba desarrollarse en el extranjero".

En ese contexto, Paula Varela explicó: "La oposición de Wanda Nara al viaje de él a Miami porque en realidad hoy las chicas tendrían que estar con él en Miami, lo que pasa es que Wanda puso tantas oposiciones que Icardi no quiso dar el brazo a torcer. Pregunté si Mauro se está comunicando con las hijas y me dijeron que no, que está enojadísimo con lo que está sucediendo".

La furia de la abogada de Mauro Icardi con Wanda Nara

Elba Marcovecchio salió al aire telefónicamente y explicó el por qué del reclamo del fubtolista Mauro Icardi al enterarse por las redes que Wanda Nara se encuentra con sus hijas en París.

"Es gravísimo porque cuando un juez autoriza el viaje de dos niñas que están judicializadas y en el marco de un expediente es una autorización que se hace expresa y se manifiesta en dónde van a estar y los datos de contacto. Avisar es previo, no es posterior. Acá a la fecha el padre no sabe dónde están sus hijas", indicó la letrada.

Y en esa línea planteó: "Los invito que piensen a la inversa: si Mauro se hubiera llevado a las hijas a Miami con autorización judicial y las llevaba a México porque las chicas querían ir ahí, hoy sería un escándalo: tapa de todos los diarios, multado y el juez ordenaría la inmediata restitución a la Argentina. En esta situación (Wanda) está en igualdad con el padre".

"Es grave, vos tenés que tener el itinerario en forma previa que van a hacer las menores que están judicializadas. No pasa por si molesta o no molesta, el padre no sabe dónde están sus hijas y esto es grave", concluyó Elba Marcovecchio.