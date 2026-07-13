La nueva denuncia de Icardi contra Wanda Nara por sus hijas: el duro descargo de Elba Marcovecchio

En las últimas horas explotó un nuevo capítulo del enfrentamiento de Mauro Icardi y Wanda Nara después de las fotos que subió la conductora con sus hijas desde París.
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Mauro Icardi explotó nuevamente contra Wanda Nara y se abrió una nueva polémica entre las partes con otra presentación judicial.
En las últimas horas explotó un nuevo capítulo del enfrentamiento de Mauro Icardi y Wanda Nara después de las fotos que subió la conductora con sus hijas desde París.
El malestar del futbolista proviene ya que no habría estado al tanto de ese destino sino que habría sido informado solo del viaje a Milán, que fue unos días antes.
En el programa Intrusos (América Tv) se repasó al aire el documento con que Wanda Nara se oponía a que Icardi pueda viajar con sus hijas a Miami, donde se encuentra con la China Suárez.
"Vengo a formular expresa oposición a la autoración requerida y solicitar su rechazo toda vez que el traslado internacional pretendido resulte innecesario para satisfacer el deseo de las niñas de compartir sus vacaciones con él y no ofrece garantías suficientes respecto a su regreso. Mi representada presta conformidad para que se queden en la Argentina, la oposición se limita por lo tanto a la salida del territorio nacional", leyó al aire el conductor Rodrigo Lussich del escrito presentado por Ana Rosenfeld.
Y se remarcaba: "La señora Nara desea que sus hijas disfruten la compañía de su padre en sus vacaciones y celebra que este haya decidido prolongar su permenencia en el país por eso mismo no vemos que este encuentro deba desarrollarse en el extranjero".
En ese contexto, Paula Varela explicó: "La oposición de Wanda Nara al viaje de él a Miami porque en realidad hoy las chicas tendrían que estar con él en Miami, lo que pasa es que Wanda puso tantas oposiciones que Icardi no quiso dar el brazo a torcer. Pregunté si Mauro se está comunicando con las hijas y me dijeron que no, que está enojadísimo con lo que está sucediendo".
Elba Marcovecchio salió al aire telefónicamente y explicó el por qué del reclamo del fubtolista Mauro Icardi al enterarse por las redes que Wanda Nara se encuentra con sus hijas en París.
"Es gravísimo porque cuando un juez autoriza el viaje de dos niñas que están judicializadas y en el marco de un expediente es una autorización que se hace expresa y se manifiesta en dónde van a estar y los datos de contacto. Avisar es previo, no es posterior. Acá a la fecha el padre no sabe dónde están sus hijas", indicó la letrada.
Y en esa línea planteó: "Los invito que piensen a la inversa: si Mauro se hubiera llevado a las hijas a Miami con autorización judicial y las llevaba a México porque las chicas querían ir ahí, hoy sería un escándalo: tapa de todos los diarios, multado y el juez ordenaría la inmediata restitución a la Argentina. En esta situación (Wanda) está en igualdad con el padre".
"Es grave, vos tenés que tener el itinerario en forma previa que van a hacer las menores que están judicializadas. No pasa por si molesta o no molesta, el padre no sabe dónde están sus hijas y esto es grave", concluyó Elba Marcovecchio.