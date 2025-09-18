El fuerte cruce al aire entre María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli en Intrusos: "No me faltes el respeto"

María Fernanda Callejón tuvo este jueves un tenso cruce con Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), luego de que la periodista le hiciera preguntas vinculadas a su situación económica.
Todo sucedió cuando Iavícoli retomó una frase que Callejón había dicho previamente: "Reciente escuchaba y me lo anoté, decías que pasás dos horas con 'el culo arriba del auto', perdón la expresión, pero es lo que vos dijiste, yendo y viniendo". A partir de eso, lanzó dos consultas directas: "Te hago dos preguntas: dicen que no pagás la cuota de tu camioneta y que la perderías si no la pagás. Y la segunda, y te lo estoy preguntando bien, justamente como viajás dos horas para ir al laburo, por qué querés quedarte en esa casa y no venderla cuando esa sería la posibilidad de que los dos (ella y Ricky Diotto) tuvieran cada uno un departamento en otro lado y no tendrías que viajar dos horas hasta Capital".
La actriz no tardó en reaccionar con firmeza: "Con todo respeto te voy a contestar. No tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que hago con mi economía".
“Vos decí lo que quieras y hacés tu editorial diario”, agregó Callejón, a lo que Iavícoli respondió: “Yo no hago editoriales, solo cuento información, no te enojes con el mensajero. Yo te estoy hablando bien”.
La tensión fue en aumento cuando Callejón retrucó: “Perdón. ¿Quién se enojó?”, y añadió con incomodidad: “Pará un poquitito. Sí, sí, paro, paro. No me estás respetando. Te estoy diciendo que pares. Me preguntaste algo, déjame contestar. Bueno. No me digas que estoy enojada porque te estoy contestando con respeto. No me busques. Te estoy diciendo, vos tenés el derecho de decir de mí lo que quieras porque, menos linda, de arriba para abajo dijiste todo”.
Intentando bajar el tono, la panelista aclaró: “Son preguntas, Fer, no es para ofenderte ni maltratarte. Por ahí estoy equivocada con mi información…”. Pero Callejón insistió: “¿Alguien te dijo que estoy ofendida? Te lo estoy diciendo con una sonrisa. No sé qué te lleva a suponer que tenés derecho a decir que estoy enojada cuando no lo estoy”.
Además, la actriz lanzó: “Yo contesto como quiero, soy una persona grande y contesto como quiero y considero. Lo estoy haciendo con respeto y vos me estás buscando, me buscás hace rato. Y te voy pedir un favor: no nombres más a mi hija”.
Ricky Diotto rompió el silencio en una entrevista con LAM (América TV) luego de la audiencia preliminar del juicio por violencia de género que tuvo lugar el 28 de agosto. En la charla, se refirió a la comparación que hizo María Fernanda Callejón con Julieta Prandi y al duro relato que esta última compartió sobre su experiencia con Claudio Contardi.
Durante el intercambio con Santiago Riva Roy, el profesional de la odontología fue interrogado sobre una frase que su exesposa expresó en la audiencia, la misma que había pronunciado Prandi en su momento: “Estoy rota, a mí ya me rompieron”.
Frente a esa declaración, Diotto se mostró reflexivo y marcó distancia: “Son cosas que ella piensa, y si ella piensa que es así, está bien”. Luego añadió: “No hay punto de comparación entre un caso y el otro. No hace falta ni que te lo aclare. De un lado hay una persona condenada a 19 años por violación, por un montón de cosas más, y mío no hay nada porque no pasó nada”.
Más adelante, reveló que un amigo le compartió el video donde se hace la analogía entre ambos casos, y explicó cómo lo vivió: “Me reí, no te voy a mentir. Viste que (dice eso) y después se ríe. Ya está, muchachos. Estamos bien, en son de paz”.
Al ser consultado sobre si percibió cinismo en las palabras de Callejón, respondió con firmeza: “No lo sé, pero pareciera como si se hubiese estudiado el libreto. Como se hubiese copiando, pero ya está”.